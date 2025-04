Marina Dal Poggetto ratifica a Melconián y Szewach: El cepo se mantiene en la Argentina

Liberaron los controles de capitales para las personas humanas y mantienen el grueso de los controles de capitales a las empresas. Les mejoraron un poco el manejo de los pagos de importación y les habilitaron el giro de utilidades al exterior para los balances que arrancan en enero de 2025, o sea, hasta 2026 no pueden girar utilidades y no pueden comprar dólares, siguen manteniendo los controles cruzados Liberaron los controles de capitales para las personas humanas y mantienen el grueso de los controles de capitales a las empresas. Les mejoraron un poco el manejo de los pagos de importación y les habilitaron el giro de utilidades al exterior para los balances que arrancan en enero de 2025, o sea, hasta 2026 no pueden girar utilidades y no pueden comprar dólares, siguen manteniendo los controles cruzados

image.png Marina Dal Poggetto negó el fin del cepo cambiario.

No es la primera en negar el fin del cepo

No fue la única que lo dijo. Tal como publicó Urgente24, Enrique Szewach sostuvo antes que "las empresas siguen sin poder girar sus utilidades al exterior porque continúa el cepo y la gente sigue comprando desde su cuenta bancaria, como hacía con el dólar MEP".

Y agregó: "Este programa empezó con reservas negativas por US$7.000 millones y seguimos igual porque la plata no nos la han regalado el FMI, el Banco Mundial y el BID, son préstamos y no donaciones. El dinero que recibimos es para pagarle, justamente, al fondo y a los bancos, a partir del año que viene".

Luego fue Carlos Melconián el que afirmó: "Se muestran festejando la supuesta salida del cepo pero cualquier economista profesional senior sabe que eso no ha ocurrido. Las empresas no tienen libertad para girar dividendos y eso se llama restricción al mercado. Las corporaciones no tienen libertad cambiaria absoluta porque hay obligatoriedad de venta de dólares de exportación al mercado. No es un tipo de cambio libre y flotante como en 2016 y 2017".

