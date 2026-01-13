Marcela Feudale se disculpó por su error y los libertarios la lincharon en X: "Nazi"

Feudale respondió también por X, con un tono que intentó bajar un cambio pero sin resignarse al lugar de villana: "¿Yo discriminar Feinmann? Sabés perfectamente que no. No anida en mí ánimo discriminatorio alguno. Pero en fin, en tiempos confusos más vale hacerlo pasar por tal. Si la fuente que me informó es errónea, yo solo hablaba de la posible comisión de un delito sin ánimo ulterior alguno. Por lo que si se comprendió otra cosa, solo resta pedir disculpas. Cosa que no me molesta en absoluto".

Al mismo tiempo, Meretz Argentina, un partido político israelí de izquierda, difundió un hilo que Feudale reposteó donde se explicaba que el origen del rumor era un video grabado en Santa Cruz y no en Chubut, además de fotos de granadas viejas que circulaban como si fueran pruebas de una operación extranjera, cuando en realidad se trataba de una teoría conspirativa antisemita montada en redes.

Javier Milei, la DAIA y el tribunal de las redes que no perdona

Pero el tema ya había escalado demasiado. Mauro Berenstein, presidente de la DAIA, salió con un mensaje que Javier Milei compartió textual: "Señalar sin pruebas a 'dos israelíes' como responsables de incendios es irresponsable y peligroso. Genera estigmas, refuerza una narrativa antijudía y odio. Los medios tienen una enorme responsabilidad: la mentira no es opinión".

Y Milei agregó su propio sello político: "El lado oscuro de la Argentina". A eso Feudale contestó con ironía: "Yo soy el lado oscuro de la Argentina. Sí. Manzana".

tweet-2009984439552815600 Javier Milei amplificó la polémica, Feudale pidió perdón al aire y en redes se armó un linchamiento brutal que tapó el drama real de los incendios y la falta de respuestas.

Pero este lunes 12/01, ya con la presión encima, Feudale pidió perdón al aire en Radio 10 y fue mucho más clara, admitiendo entre lágrimas y con un discurso escrito para la ocasión, que la información estaba "incorrectamente chequeada", que fue "una impericia" y que se había equivocado "muy mal", remarcando algo que suele perderse en el griterío: "Nada ni nadie me quitará la posibilidad de pedir perdón muy fuerte y con muchas ganas".

Mientras tanto, en X, varios usuarios la destrozaron salvajemente y sin piedad. Uno sentenció con dureza: "De ser nazi no se vuelve, ahora Feudale nos va a mostrar cuántos amigos judíos tiene, y a nosotros nos va a chupar un huevo, esa hdp será una nazi de mierda TODA SU VIDA DE MIERDA." Por su parte, otro se agarró del tuit de la DAIA retuiteado por Milei: "Esta es Feudale. Por años fue la risa grotesca pagada por Tinelli… hoy se cree analista política y ya fue repudiada por antisemita por la DAIA."

El error de Feudale fue grave, sin discusión, porque en un país atravesado por tragedias y discursos de odio no se puede tirar una versión así sin chequear, pero también es cierto que la reacción fue un linchamiento público donde Feinmann, Milei y la DAIA no solo corrigieron sino que convirtieron el error en un caso político, mientras los incendios siguen avanzando y el Estado brilla por su ausencia, como casi siempre pasa en la Patagonia.

