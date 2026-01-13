Mientras Chubut sigue ardiendo y nadie sabe todavía quién prendió realmente el fuego, una frase mal chequeada de Marcela Feudale desató un incendio mucho más rápido, con Eduardo Feinmann y Javier Milei encabezando el ataque y los libertarios haciéndola tendencia en Twitter, incluso después de que ella pidiera perdón y admitiera que la información no estaba bien verificada.
TWITTER ARDIÓ MÁS QUE EL SUR
Marcela Feudale se disculpó por su error y los libertarios la lincharon en X: "Nazi"
Marcela Feudale pidió perdón por tirar al aire un dato mal chequeado y Eduardo Feinmann la cruzó. En X, los libertarios la hicieron puré y la grieta explotó.
Marcela Feudale, a la hoguera por chequear mal sus fuentes
Todo empezó cuando Marcela Feudale, al aire de Feudalísima por Radio 10, dijo que tenía "buenas fuentes" que indicaban que dos ciudadanos israelíes estaban detrás de los incendios que arrasan zonas como Epuyén y El Hoyo, una región que viene sufriendo desde hace años incendios provocados, negocios inmobiliarios turbios y una ausencia del Estado que deja a pueblos enteros a merced del fuego.
La frase no quedó flotando mucho tiempo porque Eduardo Feinmann, conductor de A24 y Radio Mitre, salió a los minutos a dinamitarla desde X con un mensaje que se viralizó de inmediato: "Ayer escuché en @Radio10 a la IRRESPONSABLE de @SoyFeudaleM aseverando, diciendo que tenía buenas fuentes que indicaban que los fuegos de Chubut fueron iniciados por dos Israelíes. ESO ES TOTALMETE FALSO. Fue un comentario mentiroso y anti israelí, anti judío y antisemita".
No la desmintió periodísticamente, la acusó política y moralmente, porque Feinmann no discutió la fuente sino que directamente ubicó a Feudale en el campo del antisemitismo, un tema especialmente sensible después del 7 de octubre de 2023 y de la escalada de violencia global.
Feudale respondió también por X, con un tono que intentó bajar un cambio pero sin resignarse al lugar de villana: "¿Yo discriminar Feinmann? Sabés perfectamente que no. No anida en mí ánimo discriminatorio alguno. Pero en fin, en tiempos confusos más vale hacerlo pasar por tal. Si la fuente que me informó es errónea, yo solo hablaba de la posible comisión de un delito sin ánimo ulterior alguno. Por lo que si se comprendió otra cosa, solo resta pedir disculpas. Cosa que no me molesta en absoluto".
Al mismo tiempo, Meretz Argentina, un partido político israelí de izquierda, difundió un hilo que Feudale reposteó donde se explicaba que el origen del rumor era un video grabado en Santa Cruz y no en Chubut, además de fotos de granadas viejas que circulaban como si fueran pruebas de una operación extranjera, cuando en realidad se trataba de una teoría conspirativa antisemita montada en redes.
Javier Milei, la DAIA y el tribunal de las redes que no perdona
Pero el tema ya había escalado demasiado. Mauro Berenstein, presidente de la DAIA, salió con un mensaje que Javier Milei compartió textual: "Señalar sin pruebas a 'dos israelíes' como responsables de incendios es irresponsable y peligroso. Genera estigmas, refuerza una narrativa antijudía y odio. Los medios tienen una enorme responsabilidad: la mentira no es opinión".
Y Milei agregó su propio sello político: "El lado oscuro de la Argentina". A eso Feudale contestó con ironía: "Yo soy el lado oscuro de la Argentina. Sí. Manzana".
Pero este lunes 12/01, ya con la presión encima, Feudale pidió perdón al aire en Radio 10 y fue mucho más clara, admitiendo entre lágrimas y con un discurso escrito para la ocasión, que la información estaba "incorrectamente chequeada", que fue "una impericia" y que se había equivocado "muy mal", remarcando algo que suele perderse en el griterío: "Nada ni nadie me quitará la posibilidad de pedir perdón muy fuerte y con muchas ganas".
Mientras tanto, en X, varios usuarios la destrozaron salvajemente y sin piedad. Uno sentenció con dureza: "De ser nazi no se vuelve, ahora Feudale nos va a mostrar cuántos amigos judíos tiene, y a nosotros nos va a chupar un huevo, esa hdp será una nazi de mierda TODA SU VIDA DE MIERDA." Por su parte, otro se agarró del tuit de la DAIA retuiteado por Milei: "Esta es Feudale. Por años fue la risa grotesca pagada por Tinelli… hoy se cree analista política y ya fue repudiada por antisemita por la DAIA."
El error de Feudale fue grave, sin discusión, porque en un país atravesado por tragedias y discursos de odio no se puede tirar una versión así sin chequear, pero también es cierto que la reacción fue un linchamiento público donde Feinmann, Milei y la DAIA no solo corrigieron sino que convirtieron el error en un caso político, mientras los incendios siguen avanzando y el Estado brilla por su ausencia, como casi siempre pasa en la Patagonia.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo
La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora
Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social
Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada
El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes