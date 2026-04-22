En medio del lío que genera el programa más visto de Telefe, Gran Hermano sigue marcando agenda dentro y fuera de la casa, y ahora suma un cambio que podría sacudir lo que viene. Con Santiago del Moro al frente y el reality todavía en ebullición, en el canal ya están tomando decisiones fuertes que el público va a notar.
YA ERA HORA
Telefe blanquea que la pifió y cambia su programa más caliente en medio del caos
Telefe mete mano en su programa más polémico, con algunos cambios importantes y una jugada que puede hacer que todo explote otra vez.
El cambio en Gran Hermano que Telefe ya definió para 2027
El periodista Santiago Sposato dio la información que rápidamente empezó a circular: a pesar de toda la polémica generada alrededor de Gran Hermano este año (y de que los números del rating no fueron los esperados para Telefe) habrá una nueva edición en 2027, pero con un cambio importante la esencia del formato. Según explicó al aire de Ya fue todo, el ciclo de streaming de la productora Jotax, la producción quiere correrse del modelo actual, que incluye influencers y figuras con cierta visibilidad previa.
La idea, en concreto, es volver al casting de personas desconocidas, tal como ocurrió en las ediciones que lograron mayor identificación con el público. En otras palabras, el canal de las pelotas reconoce el fallido experimento de Gran Hermano Generación Dorada, con famosos e influencers, que tuvo impacto pero no gustó a todo el mundo como se esperaba.
Ahora, ¿por qué Telefe no se toma una pausa con el reality después de tantas ediciones consecutivas? "Porque sigue siendo un éxito", responde Sposato. Según los registros, Gran Hermano está entre los programas más vistos de la televisión, con promedios de rating de entre 10 y 13 puntos de rating (además de una fuerte presencia en redes sociales).
Además, dentro de la producción se están tomando como referencia las ediciones anteriores que marcaron un antes y un después. Se mencionó específicamente el casting del ciclo que condujo Santiago del Moro y que incluyó como figuras a Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Nacho Castañares, participantes que llegaron sin fama previa y lograron hacerse querer por el público.
Detrás de esta decisión, el objetivo es recuperar la cercanía con el espectador, algo que, según parte del público, se diluyó en las últimas ediciones con perfiles más armados o estratégicos desde lo mediático.
El plan de Telefe para que Gran Hermano no pierda fuerza
El cambio de enfoque en el casting forma parte de la estrategia de Telefe para sostener su liderazgo y mantener encadenados sus principales éxitos. Según lo que se viene comentando en el ambiente, primero llegaría una nueva edición de MasterChef con Wanda Nara al frente, un formato que ya estaría ganando terreno en la interna del canal frente a Bake Off. Una vez finalizado ese ciclo, se daría paso al inicio del nuevo Gran Hermano en 2027.
Ahora bien, hay una cuestión de fondo que explica el cambio: el riesgo de desgaste del formato. Cuando los participantes ya entienden cómo funciona el juego mediático, se hacen previsibles las estrategias y el contenido pierde frescura. En ese sentido, volver a los desconocidos significa reintroducir el factor sorpresa, algo central en el ADN del reality.
En definitiva, mientras dentro de la casa siguen las peleas y los momentos virales, afuera se define qué tipo de Gran Hermano quiere el canal y qué tipo de historia está dispuesto a contar en los próximos años.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La estafa que finge ser el Gobierno y ya les llegó a todos
C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es
Confesión de astronauta de Artemis II causa impresión por lo que pasó con su cuerpo
Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H
¿Reducir el PMO para equilibrar las cuentas? Proponen parche para obras sociales