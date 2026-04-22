Telefe blanquea que la pifió y cambia su programa más caliente en medio del caos

Detrás de esta decisión, el objetivo es recuperar la cercanía con el espectador, algo que, según parte del público, se diluyó en las últimas ediciones con perfiles más armados o estratégicos desde lo mediático.

El plan de Telefe para que Gran Hermano no pierda fuerza

El cambio de enfoque en el casting forma parte de la estrategia de Telefe para sostener su liderazgo y mantener encadenados sus principales éxitos. Según lo que se viene comentando en el ambiente, primero llegaría una nueva edición de MasterChef con Wanda Nara al frente, un formato que ya estaría ganando terreno en la interna del canal frente a Bake Off. Una vez finalizado ese ciclo, se daría paso al inicio del nuevo Gran Hermano en 2027.

image El canal planea encadenar MasterChef con Wanda Nara y luego el reality para sostener audiencia. Fuente: Telefe

Ahora bien, hay una cuestión de fondo que explica el cambio: el riesgo de desgaste del formato. Cuando los participantes ya entienden cómo funciona el juego mediático, se hacen previsibles las estrategias y el contenido pierde frescura. En ese sentido, volver a los desconocidos significa reintroducir el factor sorpresa, algo central en el ADN del reality.

En definitiva, mientras dentro de la casa siguen las peleas y los momentos virales, afuera se define qué tipo de Gran Hermano quiere el canal y qué tipo de historia está dispuesto a contar en los próximos años.

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