Alarma en la industria metalúrgica: 2025 para el olvido y un 2026 nada alentador

En septiembre, cinco de las ocho principales actividades expusieron una nueva caída interanual de la facturación real, aún en un contexto de comparación con meses ya deprimidos.

image

Si bien algunas ramas exhibieron subas nominales en sus ingresos, estas quedaron muy por debajo de la inflación interanual promedio del 48,8%, lo que en términos reales implicó una pérdida del poder de facturación. El fenómeno alcanzó tanto a la producción de autopartes como a la maquinaria de uso especial, productos metálicos, fundición y equipamiento eléctrico.

Escenario de alerta

Por otra parte, el escrito también grafica números de alcance nacional que refuerzan el escenario de alerta. En octubre, la utilización de la capacidad instalada de la industria metalúrgica argentina cayó al 48,2%, el nivel más bajo de los últimos seis años. A lo largo de los primeros diez meses del año, el promedio se mantuvo apenas por encima del 45%.

Como si ello fuera poco, el empleo del sector también continúa en retroceso. De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025 la cantidad de trabajadores cubiertos en la industria metalúrgica nacional se redujo un 5,2%, reflejando el impacto directo del descenso de la actividad sobre el trabajo industrial.

El panorama no es nada alentador. La falta de recuperación del mercado interno, el bajo nivel de inversión y la pérdida de empleo configuran un escenario complejo para uno de los sectores históricos del desarrollo productivo de la ciudad.

image La Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) difundió su informe mensual.

