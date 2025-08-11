¿Adiós Farmacity? La gigante de farmacias busca un socio para sobrevivir en Argentina

Productos de belleza y cuidado personal

Una nueva droguería para ampliar la distribución

En línea con sus planes de expansión, recientemente la compañía inauguró una droguería en Córdoba, que se convertirá en un centro clave para la distribución de productos hacia provincias como San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa y Misiones.

El impedimento en la provincia de Buenos Aires

A pesar de su fuerte presencia en gran parte del territorio argentino, Farmacity no puede operar en la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a una ley local que prohíbe la instalación de farmacias a nombre de sociedades anónimas.

Farmacity empuja por entrar en la provincia de Buenos Aires.

El conflicto legal se prolongó durante varios años y llegó incluso a la Corte Suprema de Justicia bonaerense, que falló en contra de la empresa, manteniendo la restricción.

La búsqueda de un socio por parte de Farmacity recuerda a decisiones recientes de otras compañías de gran porte que operan en Argentina. Un ejemplo es Carrefour, que también exploró alternativas estratégicas para optimizar su operación local.

La compañía ya cuenta con una sólida red de sucursales y una marca ampliamente reconocida por los consumidores. Sin embargo, la búsqueda de capital fresco y la diversificación de su negocio serán clave para enfrentar los desafíos de los próximos años.

