La Patagonia argentina enfrenta una catástrofe sin precedentes con más de 230.000 hectáreas arrasadas. Expertos y organizaciones ambientales coinciden en que las decisiones del presidente Javier Milei, centradas en el recorte de fondos públicos, actuaron como combustible para el avance de los incendios en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, según el sitio Mongabay Latam.
Milei bajo fuego: expertos culpan al ajuste por los incendios en la Patagonia
La reducción del 71% en el presupuesto de manejo del fuego y la reacción tardía del Gobierno de Javier Milei agravaron la tragedia ambiental
Una de las críticas más feroces recae sobre la demora en la declaración de zona de desastre, que llegó el 30 de enero, cuando el fuego ya había consumido gran parte del territorio. Según Andrés Napoli, director de la FARN, la gestión actual no solo desfinanció el área, sino que degradó la política ambiental al nivel de subsecretaría.
El presupuesto 2026 proyecta una caída real del 71% en los fondos para el manejo del fuego respecto al año anterior. Esta desinversión se suma a la mudanza del área desde la órbita de Ambiente hacia el Ministerio de Seguridad, un cambio de paradigma que los especialistas califican como un retroceso en la prevención y mitigación.
Incendios en la Patagonia
En Chubut, el epicentro del desastre, el fuego ya devoró 25.000 hectáreas en Puerto Patriada y otras 13.000 en el Parque Nacional Los Alerces. Para José María Musmeci, de la Fundación Patagonia Natural, la emergencia dictada por el Ejecutivo no aportó recursos adicionales significativos, sino que fue una respuesta administrativa ante una crisis ya desbordada.
La Casa Rosada intentó mitigar las críticas anunciando el envío de 100 millones de pesos, una cifra que los técnicos consideran insuficiente frente a la magnitud del daño. Además, señalan que los fondos para bomberos voluntarios son partidas automáticas establecidas por ley y no una inversión extraordinaria de la actual administración.
Milei entre el negacionismo y la apatía
La postura negacionista de Milei frente al cambio climático también genera alarma. La posibilidad de que Argentina se retire del Acuerdo de París, siguiendo los pasos de Donald Trump, es vista por organizaciones como Greenpeace como una irresponsabilidad política que pone en riesgo directo los bosques nativos y la biodiversidad del país.
Ante la inacción del Ejecutivo, el debate se trasladó al Congreso. Legisladores como Marcela Pagano proponen endurecer las penas de prisión para quienes provoquen incendios intencionales, buscando elevarlas hasta los 20 años en casos agravados, intentando frenar una impunidad que suele acompañar a estas tragedias ambientales recurrentes.
Mientras el cielo patagónico sigue iluminado por el fuego, la Subsecretaría de Ambiente mantiene el silencio. La falta de coordinación con las provincias y el desmantelamiento de los equipos de brigadistas forestales perfilan un escenario donde la motosierra presupuestaria termina afectando, de forma irreversible, el patrimonio natural de los argentinos.
