Milei bajo fuego: expertos culpan al ajuste por los incendios en la Patagonia

Milei entre el negacionismo y la apatía

La postura negacionista de Milei frente al cambio climático también genera alarma. La posibilidad de que Argentina se retire del Acuerdo de París, siguiendo los pasos de Donald Trump, es vista por organizaciones como Greenpeace como una irresponsabilidad política que pone en riesgo directo los bosques nativos y la biodiversidad del país.

Ante la inacción del Ejecutivo, el debate se trasladó al Congreso. Legisladores como Marcela Pagano proponen endurecer las penas de prisión para quienes provoquen incendios intencionales, buscando elevarlas hasta los 20 años en casos agravados, intentando frenar una impunidad que suele acompañar a estas tragedias ambientales recurrentes.

Mientras el cielo patagónico sigue iluminado por el fuego, la Subsecretaría de Ambiente mantiene el silencio. La falta de coordinación con las provincias y el desmantelamiento de los equipos de brigadistas forestales perfilan un escenario donde la motosierra presupuestaria termina afectando, de forma irreversible, el patrimonio natural de los argentinos.

