Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado de Argentina debería responder pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.
1 AÑO DEL CRIPTOESCÁNDALO
$Libra: 20 preguntas tremendas para Javier Milei (si lo llamaran de Comodoro Py)
Hace 12 meses, Javier Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dòlares a inversores en distintos continentes.
La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Por el escándalo están denunciados tambièn el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.
20 preguntas para Milei en el caso $Libra
1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara?
Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.
Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. -
¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al “contrato”? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: “No sé dónde estaba ese código”.
2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei?
¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias.
Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.
3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas “masacrando” inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo?
Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.
4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?
5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto?
Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.
6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?
7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso?
¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?
8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?
9-¿Sobre qué temas hablaron en la Casa Rosada y la quinta de Olivos las 16 ocasiones que se reunió el primer mandatario con los organizadores de $LIBRA en la Argentina: Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy?
En algunas de esas “charlas” participó el propio Hayden Davis.
10-¿Por qué el presidente no contestó las acusaciones del diario The New York Times que citó a 4 fuentes para denunciar que Novelli cobraba US$ 50.000 para reunirse a solas con el Jefe de Estado argentino?
11-¿Por qué no demandaron al criptólogo norteamericano Charles Hoskinson, fundador de la plataforma Cardano, quien en un video que publicó en sus redes sociales dijo que le pedían apoyo económico para conseguirles reuniones en la Casa Rosada?
12-¿Por qué nunca se detalló en qué consistía el proyecto para dotar de financiamiento a las empresas argentinas?
¿Por qué nunca se mostró de manera pública ni nadie explicó cómo se implementaría?
13-¿Por qué el tuit del Presidente hablaba de un proyecto para financiar empresas argentinas y no mencionaba que se trataba de una simple memecoin o una moneda simbólica, más cercana a un souvenir que a una inversión real?
14-¿Por qué dijo que los perjudicados en nuestro país eran apenas un 5 personas cuando fueron muchísimos más los estafados? Sobre 1.358 cuentas operaron con el token 1.329 pertenecían a usuarios argentinos.
15-¿Por qué promocionó un activo cripto y luego le echó la culpa a los inversores de “saber en qué se estaban metiendo” y comparó las memecoins con un casino?¿Llamó a invertir en la economía real del país o en una sala de juegos muy peligrosa?
16-¿Por qué cree que el poder judicial de nuestra nación no les habilitó a los integrantes de la comisión investigadora parlamentaria el uso de la fuerza pública para llevar a declarar al Congreso a los involucrados?
17-¿Por qué si Hayden Davis mencionó que le quedó un fondo de US$ 110 millones como producto de la maniobra, los cuales le pertenecen a Argentina, ningún organismo del Estado optó por reclamar semejante fortuna?
¿Por qué Milei no lo denunció judicialmente a pesar de que seguía en contacto con los colaboradores del Presidente para definir qué harían con el dinero que había retirado de la operatoria?
18-¿Por qué se sigue negando lo ocurrido a pesar de que el periodista Mariano Vidal, de Clarín, publicó la transcripción completa del contrato que el Presidente ocultó?
Según la publicación, Milei y Davis, el CEO de Kelsier Ventures, firmaron en la “más estricta confidencialidad” un acuerdo de 2 páginas, fechado el 29 de enero de 2025, que designaba al norteamericano como asesor del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial.
19-¿Por qué Guillermo Francos arguyó en el parlamento nacional que Milei difundió el memecoin desde su cuenta personal en la red social X y que no se trató de una acción del ámbito de la vida pública?
La cuenta de Milei en X tiene una tilde gris de verificación. Eso indica que pertenece a un funcionario o a un organismo gubernamental.
Además, el posteo se hizo desde la residencia presidencial que no es propiedad privada, pertenece al Estado nacional desde 1918 y se encuentra bajo jurisdicción federal.
20-¿Por qué el presidente casi nunca habla sobre el tema y una de las pocas veces que lo hizo terminó en un histórico papelón al interrumpir una entrevista con el canal TN?
-------------------------
