$Libra: 20 preguntas tremendas para Javier Milei (si lo llamaran de Comodoro Py)

Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. -

¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al “contrato”? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: “No sé dónde estaba ese código”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2022350993472573628&partner=&hide_thread=false ¿Quién le dio el código para comprar $LIBRA a Milei? ¿Lo sacó de una página de internet? pic.twitter.com/c6ZtyzKGCe — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) February 13, 2026

2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei?

¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias.

Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.

milei libra.jpg $Libra escandaliza al mundo pero la causa contra Milei no avanza en Argentina

3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas “masacrando” inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo?

Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.

image El gráfico muestra que la cotización de $Libra se dispara luego de las 19 horas, tras el posteo de Milei

4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?

Hayden Davis P.jpg Hayden Mark Davis

5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto?

Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.

image

6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?

image Mauricio Novelli y Milei

7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso?

¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?

image Diputados y la comisión investigadora de $LIBRA

8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?

marcelo-martinez-giorgijpg Juez de la Nación, Marcelo Martínez de Giorgi.

9-¿Sobre qué temas hablaron en la Casa Rosada y la quinta de Olivos las 16 ocasiones que se reunió el primer mandatario con los organizadores de $LIBRA en la Argentina: Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy?

En algunas de esas “charlas” participó el propio Hayden Davis.

image Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

10-¿Por qué el presidente no contestó las acusaciones del diario The New York Times que citó a 4 fuentes para denunciar que Novelli cobraba US$ 50.000 para reunirse a solas con el Jefe de Estado argentino?

image

11-¿Por qué no demandaron al criptólogo norteamericano Charles Hoskinson, fundador de la plataforma Cardano, quien en un video que publicó en sus redes sociales dijo que le pedían apoyo económico para conseguirles reuniones en la Casa Rosada?

12-¿Por qué nunca se detalló en qué consistía el proyecto para dotar de financiamiento a las empresas argentinas?

¿Por qué nunca se mostró de manera pública ni nadie explicó cómo se implementaría?

image

13-¿Por qué el tuit del Presidente hablaba de un proyecto para financiar empresas argentinas y no mencionaba que se trataba de una simple memecoin o una moneda simbólica, más cercana a un souvenir que a una inversión real?

image

14-¿Por qué dijo que los perjudicados en nuestro país eran apenas un 5 personas cuando fueron muchísimos más los estafados? Sobre 1.358 cuentas operaron con el token 1.329 pertenecían a usuarios argentinos.

image

15-¿Por qué promocionó un activo cripto y luego le echó la culpa a los inversores de “saber en qué se estaban metiendo” y comparó las memecoins con un casino?¿Llamó a invertir en la economía real del país o en una sala de juegos muy peligrosa?

16-¿Por qué cree que el poder judicial de nuestra nación no les habilitó a los integrantes de la comisión investigadora parlamentaria el uso de la fuerza pública para llevar a declarar al Congreso a los involucrados?

image

17-¿Por qué si Hayden Davis mencionó que le quedó un fondo de US$ 110 millones como producto de la maniobra, los cuales le pertenecen a Argentina, ningún organismo del Estado optó por reclamar semejante fortuna?

¿Por qué Milei no lo denunció judicialmente a pesar de que seguía en contacto con los colaboradores del Presidente para definir qué harían con el dinero que había retirado de la operatoria?

image

18-¿Por qué se sigue negando lo ocurrido a pesar de que el periodista Mariano Vidal, de Clarín, publicó la transcripción completa del contrato que el Presidente ocultó?

Según la publicación, Milei y Davis, el CEO de Kelsier Ventures, firmaron en la “más estricta confidencialidad” un acuerdo de 2 páginas, fechado el 29 de enero de 2025, que designaba al norteamericano como asesor del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial.

image

19-¿Por qué Guillermo Francos arguyó en el parlamento nacional que Milei difundió el memecoin desde su cuenta personal en la red social X y que no se trató de una acción del ámbito de la vida pública?

La cuenta de Milei en X tiene una tilde gris de verificación. Eso indica que pertenece a un funcionario o a un organismo gubernamental.

Además, el posteo se hizo desde la residencia presidencial que no es propiedad privada, pertenece al Estado nacional desde 1918 y se encuentra bajo jurisdicción federal.

image

20-¿Por qué el presidente casi nunca habla sobre el tema y una de las pocas veces que lo hizo terminó en un histórico papelón al interrumpir una entrevista con el canal TN?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1892013237085876430&partner=&hide_thread=false Lecciones periodísticas de la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei, a propósito del caso de la criptomoneda $LIBRA.



¿Qué pasa cuando parece periodismo, pero cede ante el poder? Un ejemplo de lo que no debería ser el oficio.



pic.twitter.com/oFf5I3vd0m — Red Ética - Fundación Gabo (@etica) February 19, 2025

