La esposa de Federico Sturzenegger pacta con la OA y la SIGEN para blindar un contrato de 114 millones

El Ministerio de Relaciones Exteriores repite patrones

Existe un antecedente cercano: en marzo de 2024, Cancillería ya había contratado a la AACI por más de $55 millones. Sin embargo, en aquel expediente no figura la publicación de un Pacto de Integridad ni el acceso público a las cláusulas particulares del contrato.

El esquema de pago para el nuevo contrato permite un adelanto del 40% del monto total. El resto se cancelará en dos tramos del 30%, sujetos a la presentación de informes de progreso y calificaciones finales de los alumnos alcanzados.

Ni el ministro Federico Sturzenegger ni el Ministerio de Relaciones Exteriores brindaron declaraciones oficiales sobre el vínculo declarado, ni respecto de los detalles de la adjudicación hasta este momento.

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 6 episodios que se devora en una sola sentada

La miniserie de 5 episodios que arrasa y la terminás en una sola tarde

La miniserie de 8 episodios que te devorás en una noche y es un bombazo

Esta miniserie de 8 episodios te atrapa y la vas a devorar en un día