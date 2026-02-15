El Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó un contrato de $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para la capacitación de su personal. La entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Actuarán la OA y SIGEN.
MÁS DE LO MISMO
La esposa de Federico Sturzenegger pacta con la OA y la SIGEN para blindar un contrato de 114 millones
Aquí, el millonario contrato de la AACI con Cancillería que pone a prueba los límites de la integridad por el lazo Rouillet-Sturzenegger
La contratación se realizó mediante una "Adjudicación Simple por Especialidad". Debido al vínculo matrimonial, el expediente activó el Decreto 202/2017, requiriendo la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para garantizar la transparencia del proceso, según NA.
OA y SIGEN: El pacto
Como mecanismo de control, se suscribió un "Pacto de Integridad". Este documento es un acuerdo formal donde ambas partes se comprometen a evitar conflictos de interés y beneficios indebidos. Según los registros, la propuesta de la AACI fue preparada por la propia Rouillet.
Desde Cancillería argumentaron que la AACI es el "único prestador" capaz de garantizar la continuidad del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027. Destacaron la trayectoria de la institución y sus antecedentes previos brindando servicios similares dentro del organismo diplomático.
El servicio contempla la formación de 132 agentes durante 2026. Incluye cursos regulares, talleres para diplomáticos del ISEN y exámenes de nivelación. Las clases serán presenciales en la sede de Retiro, con una carga horaria de diez horas mensuales por curso.
El Ministerio de Relaciones Exteriores repite patrones
Existe un antecedente cercano: en marzo de 2024, Cancillería ya había contratado a la AACI por más de $55 millones. Sin embargo, en aquel expediente no figura la publicación de un Pacto de Integridad ni el acceso público a las cláusulas particulares del contrato.
El esquema de pago para el nuevo contrato permite un adelanto del 40% del monto total. El resto se cancelará en dos tramos del 30%, sujetos a la presentación de informes de progreso y calificaciones finales de los alumnos alcanzados.
Ni el ministro Federico Sturzenegger ni el Ministerio de Relaciones Exteriores brindaron declaraciones oficiales sobre el vínculo declarado, ni respecto de los detalles de la adjudicación hasta este momento.
