MAL ESTADO Y FALTA DE OBRAS

Automovilistas y camioneros graban y difunden videos de las deterioradas rutas nacionales

El Gobierno de Javier Milei suspendió la obra pública y las consecuencias (tras 2 años de gestión sin mantenimiento de las rutas nacionales) son alarmantes.

14 de diciembre de 2025 - 19:45
Para mostrar lo que está ocurriendo, cada noche los camioneros y conductores particulares suben y muestran en las redes sociales imágenes de baches fenomenales (y peligrosos) que los obligan a desplazarse casi a paso de hombre a pesar de las enormes distancias que tienen que recorrer a menudo.

Los expertos en vialidad han alertado en varias ocasiones por el riesgo para la seguridad de quienes se desplazan y advirtieron que podría existir un crecimiento de los siniestros carreteros en la temporada de fiestas de fin de año y vacaciones estivales que están a punto de comenzar.

De acuerdo a un relevamiento elaborado por el gremio de Vialidad Nacional, un 60 % de las rutas en Argentina se hallan en mal estado sobre una red completa de 40 mil kilómetros.

La falta de mantenimiento de los caminos asfaltados existentes derivó en un rápido deterioro de las calzadas y eso torna a las arterias muy peligrosas sobre todo de noche o en momentos de malas condiciones meteorológicas.

¿Qué postean los camioneros y automovilistas?

Las siguientes imágenes fueron tomadas por un camionero que le cuestionó a la Casa Rosada las prioridades: más pavimento y menos aviones F16.

Otro particular que subió videos a las redes sociales puso en duda que los políticos conozcan lo que ocurre en las rutas argentinas ya que suelen moverse en avión de ciudad en ciudad.

En la estratégica ruta 3, que une Rosario con Bahía Blanca (2 de los principales puertos de la Argentina) se mostró la falta de cemento, concreto y pintura que existe.

En la estratégica ruta 3, que une Rosario con Bahía Blanca (2 de los principales puertos de la Argentina) se mostró la falta de cemento, concreto y pintura que existe.

