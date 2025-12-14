Para mostrar lo que está ocurriendo, cada noche los camioneros y conductores particulares suben y muestran en las redes sociales imágenes de baches fenomenales (y peligrosos) que los obligan a desplazarse casi a paso de hombre a pesar de las enormes distancias que tienen que recorrer a menudo.
MAL ESTADO Y FALTA DE OBRAS
Automovilistas y camioneros graban y difunden videos de las deterioradas rutas nacionales
El Gobierno de Javier Milei suspendió la obra pública y las consecuencias (tras 2 años de gestión sin mantenimiento de las rutas nacionales) son alarmantes.
Los expertos en vialidad han alertado en varias ocasiones por el riesgo para la seguridad de quienes se desplazan y advirtieron que podría existir un crecimiento de los siniestros carreteros en la temporada de fiestas de fin de año y vacaciones estivales que están a punto de comenzar.
La falta de mantenimiento de los caminos asfaltados existentes derivó en un rápido deterioro de las calzadas y eso torna a las arterias muy peligrosas sobre todo de noche o en momentos de malas condiciones meteorológicas.
¿Qué postean los camioneros y automovilistas?
Las siguientes imágenes fueron tomadas por un camionero que le cuestionó a la Casa Rosada las prioridades: más pavimento y menos aviones F16.
Otro particular que subió videos a las redes sociales puso en duda que los políticos conozcan lo que ocurre en las rutas argentinas ya que suelen moverse en avión de ciudad en ciudad.