Automovilistas y camioneros graban y difunden videos de las deterioradas rutas nacionales

Otro particular que subió videos a las redes sociales puso en duda que los políticos conozcan lo que ocurre en las rutas argentinas ya que suelen moverse en avión de ciudad en ciudad.

Menos viajes de paseo con tu hermana y más gestión, que las vidas que se pierden en las Rutas Nacionales son las de nosotros. Los políticos viajan en avión privado. pic.twitter.com/JDw6ux8lSG — é Ññ (@joseluisdaco) December 14, 2025

En la estratégica ruta 3, que une Rosario con Bahía Blanca (2 de los principales puertos de la Argentina) se mostró la falta de cemento, concreto y pintura que existe. En la estratégica ruta 3, que une Rosario con Bahía Blanca (2 de los principales puertos de la Argentina) se mostró la falta de cemento, concreto y pintura que existe.

Ruta Nacional 33. La ruta que une los principales puertos por donde sale el grueso de la producción. (Rosario - Bahía Blanca). En 10 años vamos a ser España decía el delirante actual. El cemento no se come decían los delincuentes anteriores. pic.twitter.com/aMsf4o7Ixk — Juan Manuel Palacio (@PalacioJuanM) December 14, 2025

