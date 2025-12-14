El líder comunitario y figura de redes sociales, Arsen Ostrovsky, presidente del Consejo Judío Israel-Australia, resultó herido en el tiroteo masivo ocurrido este domingo en la popular playa de Bondi Beach, cerca de Sídney. El ataque antisemita dejó nueve muertos, incluyendo menores de edad, y se produjo en una zona concurrida por familias durante Janucá.
REBROTE FASCISTA
Janucá sin paz. Líder de la comunidad judía australiana fue herido en ataque antisemita
Arsen Ostrovsky, presidente del Consejo Judío Israel-Australia, recibió un disparo durante el "incidente terrorista" en la celebración de Janucá
Ostrovsky, quien recibió un disparo durante el ataque, se tomó una impactante fotografía en la que aparece ensangrentado y tendido en el suelo. Afortunadamente, la herida no fue grave y, tras recibir los primeros auxilios, pudo ser asistido.
En una entrevista posterior, Ostrovsky relató el momento del caos: "Estaba aquí con mi familia, era la celebración de Hanukkah. Había cientos de personas, niños, familias mayores disfrutando del festival, y de repente, todo fue un caos. No sabíamos qué estaba pasando, de dónde venía el fuego. Vi sangre brotando frente a mí, a personas ser alcanzadas y caer al suelo. Mi única preocupación era dónde estaba mi familia".
El líder confirmó que su esposa e hijos lograron escapar ilesos del lugar. Profundamente afectado, agregó que nunca esperó presenciar un evento de tal magnitud en Australia. "Vamos a superar esto y vamos a atrapar a los bastardos que hicieron esto", concluyó con firmeza.
Balance del ataque antisemita
El tiroteo fue calificado como un "incidente terrorista" por las autoridades y causó la muerte de nueve personas, entre ellas menores de edad y un agente de Policía. Los atacantes, dos hombres armados, abrieron fuego contra los asistentes a la celebración judía que comenzaba este 14 de diciembre.
El ataque, que se cree fue planificado con meses de antelación, generó una rápida respuesta de las fuerzas del orden. Uno de los tiradores fue abatido en el lugar, mientras que el segundo fue herido y se encuentra bajo custodia policial recibiendo asistencia médica.
