"Todo marcha según el plan está por verse: ¿A qué vino Bessent si todo andaba bien?"

¿Cuándo comenzó a fallar el plan, según Melconián?

“La declinación de lo que ha pasado en Argentina viene desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El nivel de actividad de la economía nacional es bajísimo”.

Con respecto al proyecto de Ley Laboral que va a tratar el parlamento, sostuvo:

“La informalidad tapa la desocupación. El ajuste no es por desempleo sino por la caída del poder adquisitivo del salario del privado y el estatal”.

“Pasamos el peor noviembre que podamos recordar en términos de movimiento. Estamos enviando entre US$ 12.000 millones y US$ 15.000 millones anuales de margaritas a los chanchos que luego financiamos con ingreso de capitales. Donald Trump hace otra cosa en Estados Unidos, defiende un mercado interno que es gigantesco”.

Nunca hubo un programa de regularización de las reservas para el pago de intereses de la deuda. Tenemos buenos recursos humanos que exportamos mientras importamos malos recursos humanos. Y que nadie se enoje

