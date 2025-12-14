“Plan de dolarización nunca tuvimos (no hubo fideos con tuco) y el Banco Central tampoco se cerró: vamos a mirar para adelante porque la palabra programa le queda muy grande al gobierno nacional” agregó el ex titular del Banco Nación.
CARLOS MELCONIÁN CON ROBERTO GARCÍA
"Todo marcha según el plan está por verse: ¿A qué vino Bessent si todo andaba bien?"
“Estábamos tirados en una vereda y vino el secretario del Tesoro de Estados Unidos con un plan para salvarnos la vida” dijo Melconián en “La Mirada” de Canal 26
“Escucho muchas críticas de los industriales argentinos por el nivel de contrabando. La economía argentina no da para importar cualquier cosa porque lo que se vende es muy poco en general. No estamos creciendo al 8 o al 9% anual”.
El reconocido economista se refirió a las tensiones que se dan en la micro de Argentina.
“Los industriales creen que los están quebrando y eso se siente en la micro. Paolo Rocca, de Techint, anticipó que si se acentúa este proceso va a terminar cerrando. Además, escucho muchas críticas de ellos por el nivel de contrabando que padece hoy nuestro país”.
¿Cuándo comenzó a fallar el plan, según Melconián?
“La declinación de lo que ha pasado en Argentina viene desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El nivel de actividad de la economía nacional es bajísimo”.
Con respecto al proyecto de Ley Laboral que va a tratar el parlamento, sostuvo:
“La informalidad tapa la desocupación. El ajuste no es por desempleo sino por la caída del poder adquisitivo del salario del privado y el estatal”.
“Pasamos el peor noviembre que podamos recordar en términos de movimiento. Estamos enviando entre US$ 12.000 millones y US$ 15.000 millones anuales de margaritas a los chanchos que luego financiamos con ingreso de capitales. Donald Trump hace otra cosa en Estados Unidos, defiende un mercado interno que es gigantesco”.
.