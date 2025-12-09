Ultimátum de Donald Trump a Ucrania por el plan de USA prorruso, pero Kiev perderá igual

¿Consideramos ceder territorios? Según la ley, no tenemos ese derecho (...) Según la legislación ucraniana, nuestra Constitución, el derecho internacional y, para ser francos, tampoco tenemos un derecho moral ¿Consideramos ceder territorios? Según la ley, no tenemos ese derecho (...) Según la legislación ucraniana, nuestra Constitución, el derecho internacional y, para ser francos, tampoco tenemos un derecho moral

"Las garantías de seguridad más sólidas que podemos obtener provienen de Estados Unidos", dijo Zelensky. Añadió que no deberían ser "promesas vacías, sino legalmente vinculantes, aprobadas por el Congreso estadounidense".

Donald Trump tilda de"débil" a Europa y da ultimátum a Ucrania

Definitivamente, son horas decisivas para el gobierno ucraniano, el cual sabe muy bien que si acepta el plan de paz estadounidense perderá territorio, pero, si no lo hace, también saldrá vencido debido a que no tendrá garantías de seguridad en la posguerra de parte de Washington, lo se encuentra estipulado en una cláusula de la propuesta estadounidense para un alto al fuego y cese de hostilidades entre los dos pueblos eslavos.

El plan de paz de Trump, el original, que habría aceptado Rusia en primera instancia, se basa en los diecinueve puntos redactados en Ginebra, e incluye el compromiso de que Ucrania ceda territorios al Kremlin, ya sean ganados en batalla o a través de cuestionados plebiscitos, así como reducir su Ejército a la mitad y comprometerse a no ingresar nunca a la OTAN o UE.

Tales exigencias contempladas por Trump en la propuesta generaron que Europa pusiera un grito en el cielo cuando conoció el texto, instando a la Casa Blanca a que se modificaran algunas partes de la propuesta. Lo mismo exigió el gobierno de Zelensky. Entre los cambios clave incluidos en la contrapropuesta se halla la eliminación de la cláusula relativa a la restricción de una mayor expansión de la OTAN . Según el borrador del texto obtenido por Reuters, el plan europeo establece:

Ahora bien, según la editorial del Financial Times de este martes, citando fuentes con conocimiento del asunto que hablaron bajo condición de anonimato, funcionarios cercanos a Donald Trump dieron al presidente ucraniano Volodymir Zelensky "días" para responder al "acuerdo de paz" propuesto por Washington, el cual obligaría a Ucrania a aceptar pérdidas territoriales a cambio de garantías de seguridad estadounidenses, anteriormente mencionado.

En ese sentido, el presidente estadoundiense Donald Trump está presionando a Ucrania para que acepte el plan de paz diseñado por Estados Unidos en colaboración con Moscú, sin chistar y sin enmiendas, mientras critica fervientemente a los líderes europeos, leales a Kiev y contrarios a la propuesta estadounidense, tildándolos de “débiles”.

En una entrevista para el medio estadounidense Político, publicada este martes, Trump lanzó un dardo contra los líderes de Europa, calificándolos de “débiles” y asegurando que Rusia lleva la delantera en cualquier negociación de paz con Ucrania.

Creo que son débiles. Son políticamente correctos (...) Creo que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer. Creo que son débiles. Son políticamente correctos (...) Creo que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer.

En esa línea, el inquilino de la Casa Blanca aseveró que a Putin "le gustaría ver una Europa débil, y lo está consiguiendo".

Por el contrario, elogió al líder de Hungría, Viktor Orbán, a quien admitió haber apoyado en las elecciones, y al actual gobierno de Polonia, por su historial en materia migratoria. Sin embargo, expresó su preocupación por las olas migratorias enel resto de Europa, ya que "están permitiendo la entrada de personas sin control ni supervisión".

He apoyado a gente, pero a gente que a muchos europeos no les gusta. He apoyado a Viktor Orbán He apoyado a gente, pero a gente que a muchos europeos no les gusta. He apoyado a Viktor Orbán

