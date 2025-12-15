Sin mea culpa, Milei se quejó del despilfarro en viajes y sobreprecios de otros políticos

También osó hablar de compras con sobreprecio como una herencia recibida por el actual gobierno, en medio de las denuncias por coimas en ANDIS y compra de medicamentos, en las que estaría involucrada su propia hermana, Karina.

El presidente hizo un recuento prodigioso sobre su mandato hasta la actualidad y le tiró flores a todo su gabinete como de costumbre, incluído Luis Caputo, que tuvo un día agitado.

Los cambios en la política cambiaria

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, anunció hoy que desde el año que viene las bandas cambiarias se ajustarán por el índice de inflación de dos meses anteriores. Esto le da un margen mayor de posible variación al dólar, lo cual no significa que necesariamente se encarezca.

Este cambio en la política surge de una negociación del gobierno con el FMI, que cansado de esperar los cambios a los que se había comprometido Javier Milei y Luis Caputo, presionó para que finalmente se genere un plan de acumulación de reservas y flexibilización cambiaria. A cambio, el FMI negoció un waiver con Argentina y apoyó al gobierno públicamente para continuar con su compromiso.

Aunque la flexibilidad cambiaria podría traer un tipo de cambio nominal mayor, Bausili remarcó que la emisión monetaria (que surge de la compra de reservas) va a estar acotada a la demanda de dinero local.

