En la noche del 15/12, el presidente Javier Milei concurrió a la cena de fin de año de Fundación Faro, cuyo director ejecutivo es Agustín Laje. Estaban invitados los miembros del gabinete nacional, incluido Luis Caputo, en un día caliente para la economía, luego de que se anunciara el nuevo plan cambiario desde 2026.
DIME DE QUÉ ALARDEAS
Sin mea culpa, Milei se quejó del despilfarro en viajes y sobreprecios de otros políticos
El presidente Javier Milei habló en la cena de fin de año de Fundación Faro. Se animó a criticar a otros por lo que él hace.
En ese contexto, una vez que tomó la palabra, el presidente Milei realizó una exposición más teórica que práctica, una vez más, tal vez porque no tiene mucho para decir.
Milei se expresó en contra de los economistas que diferencias la microeconomía de la macroeconomía como si fuesen dos mundos independientes. Agradeció que lo tildasen de un presidente que no se preocupa por la micro, porque eso significaría que se enfoca en un solo mercado.
Milei, el despilfarro y las compras con sobreprecios
El presidente Milei teorizó sobre las mejores formas de administrar el dinero, ponderando cuando cada persona gasta su dinero como la mejor manera. Cuando se gasta la propia en otro se tiende a gastar poco, y cuando se usa la plata de otros para uso personal, se “despilfarra”.
Notoriamente, el presidente Milei mencionó como ejemplo los viajes que hacía otra persona conocida suya para hablar de despilfarro del dinero del pueblo. Pero nadie en la sala le remarcó que hace pocos días el propio presidente viajó por horas a Oslo, sin agenda y gastando alrededor de US$ 400.000, según informó Urgente24.
También osó hablar de compras con sobreprecio como una herencia recibida por el actual gobierno, en medio de las denuncias por coimas en ANDIS y compra de medicamentos, en las que estaría involucrada su propia hermana, Karina.
El presidente hizo un recuento prodigioso sobre su mandato hasta la actualidad y le tiró flores a todo su gabinete como de costumbre, incluído Luis Caputo, que tuvo un día agitado.
Los cambios en la política cambiaria
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, anunció hoy que desde el año que viene las bandas cambiarias se ajustarán por el índice de inflación de dos meses anteriores. Esto le da un margen mayor de posible variación al dólar, lo cual no significa que necesariamente se encarezca.
Este cambio en la política surge de una negociación del gobierno con el FMI, que cansado de esperar los cambios a los que se había comprometido Javier Milei y Luis Caputo, presionó para que finalmente se genere un plan de acumulación de reservas y flexibilización cambiaria. A cambio, el FMI negoció un waiver con Argentina y apoyó al gobierno públicamente para continuar con su compromiso.
Aunque la flexibilidad cambiaria podría traer un tipo de cambio nominal mayor, Bausili remarcó que la emisión monetaria (que surge de la compra de reservas) va a estar acotada a la demanda de dinero local.
