¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

Boca River Boca y River conoceran sus rivales de las copas internacionales en 2026.

¿Cuándo conocerán Boca y River a sus rivales?

En la temporada 2026 Boca volverá a disputar la Copa Libertadores luego de dos ediciones, mientras que River después de varios años estará ausente y disputará la Copa Sudamericana. Ambos no conocerán a sus rivales en el sorteo del jueves 18 de diciembre ya que solo se sortearán las fases previas y ambos pasaron a la fase de grupo de sus respectivas competiciones.

El sorteo de la fase de grupos, y por ende en el que Boca y River conocerán sus rivales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana respectivamente, se realizará la semana del 18 de marzo de 2026. Ahí quedarán conformadas las dos fases de grupos (Libertadores-Sudamericana).

Por Argentina en Copa Libertadores estarán, Boca, Lanús, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Platense, Estudiantes y Argentinos Juniors (en fase previa 2), mientras que en Copa Sudamericana van River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Deportivo Riestra y Barracas Central.

