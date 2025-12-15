Ya sean los torneos nacionales o internacionales llega fin de año y se empiezan a conocer los calendarios de la próxima temporada. Así es en esta época, que ya se sabe cuándo se sorteará la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Boca y River ya saben cuándo conocerán a los rivales de sus respectivas competencias.
¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana?
La fecha del sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana
Tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana tendrán dos sorteos previos al inicio de la competición. El primero será el de la fase previa, en Copa Libertadores son 3 y en Copa Sudamericana es 1 sola llave antes de la fase de grupos.
El sorteo de las fases previas de ambas competiciones se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre en la sede de Conmebol. Allí se conocerán los equipos que se enfrentarán en la fase 1, 2 y 3 de Copa Libertadores y de la única fase previa de Copa Sudamericana.
En Copa Libertadores el único equipo clasificado a la fase previa es Argentinos Juniors, que arrancará directamente desde la fase 2. Esto significa que de ganar la primera llave ya se asegura la fase de grupos de Copa Sudamericana, y si gana la fase 3 la de Copa Libertadores.
En Copa Sudamericana no habrá clasificados a la fase previa ya que tanto de Argentina como de Brasil entran en fase de grupos todos los equipos que consiguieron boleto para la segunda competición a nivel clubes de la Conmebol.
¿Cuándo conocerán Boca y River a sus rivales?
En la temporada 2026 Boca volverá a disputar la Copa Libertadores luego de dos ediciones, mientras que River después de varios años estará ausente y disputará la Copa Sudamericana. Ambos no conocerán a sus rivales en el sorteo del jueves 18 de diciembre ya que solo se sortearán las fases previas y ambos pasaron a la fase de grupo de sus respectivas competiciones.
El sorteo de la fase de grupos, y por ende en el que Boca y River conocerán sus rivales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana respectivamente, se realizará la semana del 18 de marzo de 2026. Ahí quedarán conformadas las dos fases de grupos (Libertadores-Sudamericana).
Por Argentina en Copa Libertadores estarán, Boca, Lanús, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Platense, Estudiantes y Argentinos Juniors (en fase previa 2), mientras que en Copa Sudamericana van River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Deportivo Riestra y Barracas Central.
