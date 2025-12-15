Estudiantes y Rosario Central podrían jugar una final y 2026 prepara el morbo

Qué es la Supercopa Internacional

La Supercopa Internacional es un trofeo que enfrenta al campeón del Trofeo de Campeones y al líder de la Tabla Anual. Esa famosa Tabla Anual en la que Rosario Central quedó primero este año y por la cual, en una medida inaudita, terminó contabilizándose como título oficial con su respectiva copa.

Deportivo Madryn rinde pleitesía a Chiqui Tapia con Rosario Central y Di María Rosario Central, Campeón de Liga 2025 Foto AFA

El Canalla, que ya no cuenta con Ariel Holan como DT tras un sorpresivo portazo, espera por el vencedor entre el Pincha y el Calamar. El partido por la Supercopa Internacional se jugará en 2026, pero todavía no hay fecha confirmada.

En la última edición, jugada en julio, Vélez se consagró campeón luego de superar justamente a Estudiantes por 2-0.

Si el Pincha vence al Calamar, tendrá la posibilidad de revancha de la Supercopa Internacional. Del otro lado, el Canalla también tendrá posibilidad de revancha, ya que en aquel controversial partido del pasillo de espaldas terminó cayendo 1-0 en el Gigante de Arroyito.

+ de Golazo24