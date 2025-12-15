Estudiantes y Rosario Central podrían volver a enfrentarse y eso despierta morbo. Hay una chance de que el Pincha y el Canalla choquen nuevamente; solo el tiempo dirá si la rivalidad traspasa la coyuntura y se eterniza como un "clásico" más.
DUELO ATRAPANTE
Estudiantes y Rosario Central podrían jugar una final y 2026 prepara el morbo
Estudiantes y Rosario Central podrían reeditar el recordado partido del pasillo de espaldas. Sería, nada menos, que en una final.
Lo cierto es que, mientras tanto, cada vez que Estudiantes y Rosario Central se enfrenten habrá baldes de pochoclos preparados. Luego de lo que fue el pasillo de espaldas que le hicieron los jugadores platenses a los rosarinos, reeditar un pasillo entre ambos planteles despierta mucha curiosidad. Mucho más si se trata de una final.
Supercopa Internacional: el partido que podrían jugar entre Rosario Central vs. Estudiantes
Con la consagración del Torneo Clausura, el Pincha accedió a disputar el Trofeo de Campeones, copa que enfrenta al campeón del Torneo Apertura con el del Torneo Clausura. Desde mediados de año que Platense, que se había adjudicado el título del primer semestre, esperaba rival.
Ahora sabe que será Estudiantes. El partido será el próximo sábado 20/12 a las 18 hs., en el Estadio San Nicolás. El club que preside Juan Sebastián Verón defenderá el título y el Calamar será el retador, ya que el equipo de La Plata se quedó con la última edición del Trofeo de Campeones. Fue en 2024, cuando le ganó a Vélez.
El ganador del Trofeo de Campeones, sea Platense (que correrá de atrás ya que recién inicia el ciclo de Walter Zunino, su nuevo DT) o Estudiantes, accederá a jugar otra final: la Supercopa Internacional.
Qué es la Supercopa Internacional
La Supercopa Internacional es un trofeo que enfrenta al campeón del Trofeo de Campeones y al líder de la Tabla Anual. Esa famosa Tabla Anual en la que Rosario Central quedó primero este año y por la cual, en una medida inaudita, terminó contabilizándose como título oficial con su respectiva copa.
El Canalla, que ya no cuenta con Ariel Holan como DT tras un sorpresivo portazo, espera por el vencedor entre el Pincha y el Calamar. El partido por la Supercopa Internacional se jugará en 2026, pero todavía no hay fecha confirmada.
En la última edición, jugada en julio, Vélez se consagró campeón luego de superar justamente a Estudiantes por 2-0.
Si el Pincha vence al Calamar, tendrá la posibilidad de revancha de la Supercopa Internacional. Del otro lado, el Canalla también tendrá posibilidad de revancha, ya que en aquel controversial partido del pasillo de espaldas terminó cayendo 1-0 en el Gigante de Arroyito.