La ciencia alertó: Descubrieron que el COVID-19 evolucionó de una forma nunca vista

Implicaciones que nadie esperaba

El descubrimiento no significa que el virus mute menos a nivel global. De hecho, sigue acumulando mutaciones críticas en la proteína S (Spike), su "llave" para ingresar a las células. Lo alarmante es que modificó cómo genera y mantiene esa diversidad internamente, probablemente adaptándose a los órganos donde se multiplica y a la presión del sistema inmunitario.

image

Esta transformación conecta por primera vez la biología molecular del COVID-19 con su comportamiento epidemiológico, abriendo estrategias radicalmente nuevas de prevención y control sanitario.

