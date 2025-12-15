El SARS-CoV-2 protagoniza un giro. Mientras todos miraban las variantes Delta y Ómicron, un equipo científico internacional descubrió algo perturbador: el virus cambió por completo su estrategia de supervivencia dentro del cuerpo humano. La ciencia no puede creer esto del COVID-19.
La ciencia alertó: Descubrieron que el COVID-19 evolucionó de una forma nunca vista
Científicos argentinos y españoles detectaron un cambio radical en la forma en que el SARS-CoV-2 muta. Sí, la ciencia afirmó que el COVID-19 subió de nivel.
La "nube de mutantes" que se achicó para la ciencia
Investigadores del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, la Universidad Autónoma de Madrid, el CSIC, la Fundación Jiménez Díaz y la Universidad del Noroeste de Illinois revelaron que la diversidad genética interna del coronavirus se redujo dramáticamente desde 2020. Este hallazgo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), marca un antes y después en la comprensión del COVID-19.
Los virus de ARN como el coronavirus no existen en una sola versión dentro de cada infectado. Forman "nubes de mutantes": poblaciones con pequeñas variaciones genéticas que les permiten adaptarse rápidamente a defensas inmunitarias y tratamientos médicos.
La revelación es contundente: en las primeras olas, estas nubes eran amplias y diversas. En variantes recientes como Ómicron, se volvieron mucho más limitadas. "La diversidad interna del virus también evoluciona, y este cambio puede influir en cómo se transmite", explica Celia Perales, líder del estudio junto a Brenda Martínez-González, Ignacio Gadea y Esteban Domingo.
Implicaciones que nadie esperaba
El descubrimiento no significa que el virus mute menos a nivel global. De hecho, sigue acumulando mutaciones críticas en la proteína S (Spike), su "llave" para ingresar a las células. Lo alarmante es que modificó cómo genera y mantiene esa diversidad internamente, probablemente adaptándose a los órganos donde se multiplica y a la presión del sistema inmunitario.
Esta transformación conecta por primera vez la biología molecular del COVID-19 con su comportamiento epidemiológico, abriendo estrategias radicalmente nuevas de prevención y control sanitario.
