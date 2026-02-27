Claves para entender la "guerra abierta" entre Pakistán y los talibanes TTP (Afganistán)

En 2021, tras la toma de Afganistán por los talibanes cuando se retiró Estados Unidos, Pakistán dio por sentado que las células yihadistas abrirían fuego cruzado contra su país, de mayoría sunita, para intentar derrocar su gobernanza.

Desde el retorno de los talibanes, Afganistán se ha esforzado por estrechar lazos con India, rival de Pakistán por disputas en la región de Cachemira.

En mayo del año pasado, Pakistán e India se lanzaron ataques con artillería pesada. Del lado hindú, se acusó a Pakistán de apoyar el “terrorismo transfronterizo” después de que miembros del grupo militante Lashkar-e-Taiba llevaran a cabo el peor ataque contra civiles en la disputada Cachemira de mayoría musulmana en un cuarto de siglo.

En cuanto a las tensiones entre Kabul y Islamabad, Pakistán comparte una frontera de 2.600 km con Afganistán y presenta desde hace décadas disputas territoriales por la Línea Durand, trazada arbitrariamente por los británicos en 1893, que divide a pastunes étnicos de lado a lado de la frontera.

Pakistán en calma momentánea con la India, pero escala la violencia con Afganistán

Las autoridades pakistaníes aseguraron el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), o talibanes paquistaníes -un grupo militante yihadista con base al otro lado de la frontera-, están lanzando ataques contra Pakistán, y que el Talibán afgano le permite su ofensiva sin ejercer resistencia.

"Desde que el Talibán asumió el poder en Afganistán, Pakistán esperaba que grupos como el TTP… no siguieran recibiendo el apoyo como antes, y que las condiciones en la frontera mejoraran, pero eso no sucedió", dijo a la BBC el exdiplomático pakistaní Masood Khan.

El Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) es grupo yihadista que sueña con replicar en Pakistán el Emirato islámico afgano. Desde la retirada de Estados Unidos y la OTAN en 2021, el TTP se ha beneficiado de ejercer poder de facto al otro lado de la frontera, planificando atentados en suelo paquistaní y reclutando a extremistas.

El acuerdo de Doha de 2020, que abrió la puerta a la retirada occidental, se basó en la promesa de que Afganistán no volvería a ser plataforma para grupos terroristas

Aunque el actual Gobierno afgano lo niega formalmente, tolera su presencia, media a su favor y se resiste a romper con un aliado ideológico con el que compartió décadas de guerra contra ocupantes extranjeros, como Estados Unidos.

"Contrario a otros gobiernos, el Talibán afgano no es un gobierno tradicional. Llegaron al poder como un grupo vinculado históricamente al TTP", expresó también a la BBC el analista y periodista Sami Yousafzai, que monitorea de cerca las relaciones Afganistán-Pakistán.

"Si Pakistán creía que el Talibán afgano eliminaría o expulsaría al TTP de Afganistán, esa es una expectativa poco realista", añadió.

image

El portavoz del Ejército de Pakistán, el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, declaró este viernes que 12 soldados pakistaníes habían muerto en los últimos combates. Añadió que Pakistán atacó unas dos docenas de objetivos militares en Afganistán, matando a 274 talibanes, cifras que no pudieron confirmarse de forma independiente.

Haqqani dijo que no considera que esto desate una guerra de mayor escala, aunque precisó que su Gobierno librara más combates fronterizos y atacara búnkeres y escondites de los talibanes en Afganistán. Además, vaticinó que los líderes talibanes responderían a ello "con una retórica aún mayor y adoptando una postura más bélica”.

El jueves, los talibanes afganos atacaron dos bases y 19 puestos militares a lo largo de la frontera compartida, en represalia por los ataques pakistaníes de la semana pasada, que resultaron en 18 muertes.

Pakistán lanzó ataques aéreos la semana pasada contra lo que describió como campamentos de militantes en Afganistán, con el objetivo de neutralizar al líder del Tehreek-e-Taliban Pakistan, o talibán paquistaní.

“Esto es definitivamente una escalada”, dijo Husain Haqqani , investigador principal del Hudson Institute y ex embajador de Pakistán en Estados Unidos.. “Ha habido combates entre ambos sin que nadie diga oficialmente que es una guerra”, agregó.

