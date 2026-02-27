Llora todo Racing: se confirmó la peor lesión para Valentín Carboni

A raíz de esta situación, Racing buscará ir a la carga por un nuevo refuerzo. La Academia tiene la posibilidad de hacer una presentación en AFA para que se le otorgue un cupo extra para sumar una cara nueva y una vez que llegue el OK tendrá 10 días hábiles para poder cerrar una contratación. Por el momento es todo muy fresco y dependerá mucho del acuerdo al que lleguen Diego Milito y Gustavo Costas.