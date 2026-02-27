Racing viene de vivir un partido sumamente accidentado donde en media hora se quedó con 10 hombres por la expulsión de Matko Miljevic y además salió lesionado Maravilla Martínez por un esguince de tobillo. Menos de 24 horas después se confirmó la peor lesión para Valentín Carboni.
DURÍSIMO
Llora todo Racing: se confirmó la peor lesión para Valentín Carboni
Valentín Carboni sufrió una lesión muy dura en una práctica y en las últimas horas se confirmó la peor noticia en Racing.
Valentín Carboni llegó como una figura importante par a el fútbol argentino ya que Racing consiguió sumarlo a préstamo por un año luego de llegar a un acuerdo con Inter de Milán. El zurdo que incluso conquistó la Copa América 2024 con la Selección Argentina y peleaba por un lugar para meterse en el próximo Mundial ahora será baja durante varios meses.
Fue en el día de hoy que se confirmó que Valentín Carboni sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha, algo que se produjo en uno de los últimos entrenamientos de Racing. El zurdo se sometió a estudios clínicos que confirmaron la peor noticia para el atacante que tiempo atrás ya había sufrido la misma lesión pero en la rodilla izquierda.
Racing no podrá contar más con Valentín Carboni
Ahora Carboni deberá ser intervenido quirúrgicamente y luego iniciar un periodo de recuperación que le demandará entre 8 y 9 meses, por lo que prácticamente no verá más acción por lo que queda de este 2026. Sin dudas es también una noticia totalmente negativa para Racing que buscó al enganche de 20 años para darle un salto de calidad al equipo de Gustavo Costas durante esta temporada.
A raíz de esta situación, Racing buscará ir a la carga por un nuevo refuerzo. La Academia tiene la posibilidad de hacer una presentación en AFA para que se le otorgue un cupo extra para sumar una cara nueva y una vez que llegue el OK tendrá 10 días hábiles para poder cerrar una contratación. Por el momento es todo muy fresco y dependerá mucho del acuerdo al que lleguen Diego Milito y Gustavo Costas.
Los últimos días vienen siendo más que negativos para Racing en cuanto a lesiones ya que previo al choque con Independiente Rivadavia de Mendoza se produjo el desgarro de Marcos Rojo, en pleno partido se dio la lesión de Maravilla Martínez que tendrá para tres semanas de recuperación como mínimo y ahora se confirmó la peor lesión para Valentín Carboni.
