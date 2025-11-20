Repudio de los hinchas de River contra Betsson, sponsor de Boca

Revuelo total en Twitter. En las últimas horas, los hinchas de River Plate se escandalizaron por una polémica publicación del equipo de comunicación de Betsson, la empresa de juegos de azar en línea que es el main sponsor de Boca. La marca tuvo que retirar el posteo y pedir disculpas.
El Millonario se prepara para visitar a Racing por los 8vos. de final del Clausura. El conjunto de Marcelo Gallardo tendrá una cita con su psicólogo -en sentido figurado, claro-, que es La Academia, quien suele solucionarle los problemas al equipo de Núñez cada vez que está mal...
Sin ir más lejos, River y Racing se vieron las caras el pasado 2 de octubre, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina. En aquel entonces, La Banda naufragaba en la mediocridad, ya que acumulaba cuatro derrotas al hilo (Palmeiras x2, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra).
El cuadro de Avellaneda está abajo en el historial ante el Millo por 44 partidos, por lo que es su nieto en términos futboleros folclóricos. Sin embargo, este momento de River, de mandíbula floja y que tiene alterados todos sus sistemas, debe ser aprovechado por el elenco de Gustavo Costas para imponerse y lograr la clasificación.
Enojo y repudio tuitero: ¿qué pasó entre River, Boca y Betsson?
En las últimas horas, los cybernautas millonarios se escandalizaron con una publicación de Betsson Argentina, el patrocinador oficial del rival de la vereda de enfrente, por un posteo subido de tono.
Resulta que el CM (Community Manager) de la cuenta reconocida por las apuestas deportivas subió un video editado con Grok -la inteligencia artificial de Twitter- de Exequiel Zeballos y Marcelo Gallardo como si fuera un sapo alcoholizado diciendo "dejá de festejar que ahora viene Borja y te empata el partido".
Todo esto es parte de una tendencia que existe en las redes sociales de comparar al Muñeco con un reptil que defiende a capa y espada al delantero colombiano de River, que está próximo a abandonar la institución.
Sin embargo, la gravedad de los hechos tiene que ver con que no fue un anónimo ni un denominado "tuitero" quien deslizó el post, sino la marca oficial que se ubica en el centro de la camiseta de Boca Juniors.
Luego del revuelo que generó el video publicado, Betsson lo dio de baja y realizó un pedido de disculpas:
