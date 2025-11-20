Repudio de los hinchas de River contra Betsson, sponsor de Boca

image

Enojo y repudio tuitero: ¿qué pasó entre River, Boca y Betsson?

En las últimas horas, los cybernautas millonarios se escandalizaron con una publicación de Betsson Argentina, el patrocinador oficial del rival de la vereda de enfrente, por un posteo subido de tono.

Resulta que el CM (Community Manager) de la cuenta reconocida por las apuestas deportivas subió un video editado con Grok -la inteligencia artificial de Twitter- de Exequiel Zeballos y Marcelo Gallardo como si fuera un sapo alcoholizado diciendo "dejá de festejar que ahora viene Borja y te empata el partido".

Todo esto es parte de una tendencia que existe en las redes sociales de comparar al Muñeco con un reptil que defiende a capa y espada al delantero colombiano de River, que está próximo a abandonar la institución.

Sin embargo, la gravedad de los hechos tiene que ver con que no fue un anónimo ni un denominado "tuitero" quien deslizó el post, sino la marca oficial que se ubica en el centro de la camiseta de Boca Juniors.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_crisenberg_/status/1991278621755863442&partner=&hide_thread=false La casa de apuestas que es sponsor de boca burlándose del DT de River e insinuando que es alcohólico. Lo borraron porque son cagones. Los tuiteros pueden hacer lo que quieran, las marcas no. Carta documento urgente @RiverPlate pic.twitter.com/YkslzdV9f6 — cris (@_crisenberg_) November 19, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PoliticaEnRiver/status/1991339771952869751&partner=&hide_thread=false Nada de disculpas, River y Gallardo tienen que ir hasta las últimas consecuencias, que pongan el Betsson rojo y blanco en la camiseta mugrosa y recibir una indemnización multimillonaria.



Betsson, con River no se jode pic.twitter.com/D9feJUQuk4 — Politica en River (@PoliticaEnRiver) November 20, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxpugliese92/status/1991318051216601183&partner=&hide_thread=false Es realmente lamentable como se suman marcas, sponsors de la vereda de enfrente y con su aval, para rascar algo de interacciones.



Cruzaron un límite al burlarse de una supuesta enfermedad, que encima instaló uno de los nuestros.

pic.twitter.com/9ebbXH9QYF — (@maxpugliese92) November 20, 2025

Luego del revuelo que generó el video publicado, Betsson lo dio de baja y realizó un pedido de disculpas:

Lamentamos el contenido recientemente publicado en nuestras redes y pedimos disculpas a quienes se sintieron afectados. El video no representa los valores de nuestra marca y por eso fue retirado Lamentamos el contenido recientemente publicado en nuestras redes y pedimos disculpas a quienes se sintieron afectados. El video no representa los valores de nuestra marca y por eso fue retirado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Betsson_ARG/status/1991328838609940497&partner=&hide_thread=false Lamentamos el contenido recientemente publicado en nuestras redes y pedimos disculpas a quienes se sintieron afectados.



El video no representa los valores de nuestra marca y por eso fue retirado. — Betsson Argentina (@Betsson_ARG) November 20, 2025

Te puede interesar también...

Matías Soulé confesó estar "decepcionado" pero aun confía en el llamado de Scaloni

La oposición de Colón encontró en Riquelme una vía para acercarse a Chiqui Tapia

Aseguran que River quiere uno de los mejores jugadores del fútbol sudamericano