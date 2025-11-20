Yanina Latorre renovó con América TV: Cuáles fueron sus exigencias

Además de contar con información y saber llevar el ciclo adelante es capaz de interactuar con los invitados a tal punto de besarse en cámara como fue el día que entrevistó a Federico Bal.

En la entrevista reinaron las risas y la buena onda y un claro ejemplo fue cuando al final de la nota ambos se dieron un beso en la boca.

De a poco se fueron juntando para culminar el momento televisivo, que no pasó desapercibido, con un apasionado pico. "Olés bien", expresó finalmente para dar por concluida la nota.

