Finalmente Yanina Latorre reveló que en 2026 seguirá al frente del ciclo Sálvese quien pueda por la pantalla de América TV y de esa manera consolidará su rol de conductora televisiva. Sin embargo, aclaró que para que se pusiera de acuerdo con las autoridades, dejó en claro algunos puntos.
QUÉ SE OLVIDÓ DE NEGOCIAR
Yanina Latorre renovó con América TV: Cuáles fueron sus exigencias
El ciclo televisivo Sálvese quien pueda seguirá en la programación del canal en 2026 y Yanina Latorre brindó detalles de la negociación.
"Anoche comí con mi producción, pensando en el próximo año", comenzó la conductora y confesó: "Pedí unas cositas, una escenografía nueva. Tengo presupuesto, vamos a pedir un notero más, estamos creciendo. Pedí un productor más, otro panelistas, quiero tener cinco, en vez de cuatro".
Asimismo, también aprovechó para contar que su intención era tener un camarín propio pero se olvidó de ponerlo sobre la mesa: "Yo tengo uno que me lo dan cuando llego, pero también lo usan otras personas, entonces, mi placard queda cerrado".
"Yo, después de mi programa, vuelo a LAM, me cambio allá y para irme, también. Quise volver a mi camarín después de mi programa y me dijeron que no porque ya estaba la gente del próximo. No puede ser que una conductora no pueda terminar. No está bueno", señaló aunque lo que no es seguro es que siga en pie su participación en el programa que conduce Ángel de Brito, del cual es panelista histórica.
Yanina Latorre lo da todo en su programa televisivo
Si bien Yanina Latorre en la actualidad se encuentra trabajando en más de un lugar, lo cierto es que en el programa Sálvese quien pueda es, probablemente, donde más se luce.
Además de contar con información y saber llevar el ciclo adelante es capaz de interactuar con los invitados a tal punto de besarse en cámara como fue el día que entrevistó a Federico Bal.
En la entrevista reinaron las risas y la buena onda y un claro ejemplo fue cuando al final de la nota ambos se dieron un beso en la boca.
De a poco se fueron juntando para culminar el momento televisivo, que no pasó desapercibido, con un apasionado pico. "Olés bien", expresó finalmente para dar por concluida la nota.
