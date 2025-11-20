San Martín de Burzaco echó a todo el plantel por "falta de actitud"

San Martín de Burzaco, club que milita en la Primera B Metropolitana, anunció, a través de un comunicado de prensa, que echó a todo el plantel profesional tras la caída ante Deportivo Merlo 3-1 por “falta de actitud” y quedar afuera de la zona de Reducido.
San Martín de Burzaco, club que milita en la Primera B Metropolitana, echó a todo el plantel tras la caída ante Deportivo Merlo por “falta de actitud”.
El club, que finalizó 13° en la Tabla Anual de la Primera B Metropolitana, consideró que el rendimiento en el último partido no estuvo a la altura de los valores institucionales.
Los motivos de la purga en el plantel de San Martín de Burzaco
La drástica decisión se basó en una crítica directa hacia el compromiso de los jugadores. El club comunicó a sus socios y al público general que el equipo será “renovado casi en su totalidad” de cara a la próxima temporada.
El detonante de esta decisión fue el último partido, donde cayeron 3-1 ante Deportivo Merlo, a pesar de haber comenzado ganando. Este resultado selló su eliminación de la lucha por el Reducido.
El fuerte comunicado de San Martín de Burzaco
“Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura”, detalló el comunicado, añadiendo que esta situación “impidió alcanzar los objetivos propuestos" y "opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico”.
San Martín de Burzaco remarcó que representar sus colores “implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante”. El club concluyó asegurando que redoblarán esfuerzos para que el próximo año el equipo ocupe el lugar que “verdaderamente merece”.
¿Qué es lo que necesitaba San Martín de Burzaco para clasificarse al Reducido?
El equipo necesitaba ganar para acceder al Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional, y parecía encaminarse al objetivo tras una buena primera mitad: había comenzado ganando con un tanto de Ariel Siliman, de cabeza, a los 29 minutos del primer tiempo, mientras que Ezequiel Navarro Montoya —hijo del exarquero “Mono” Navarro Montoya— le había contenido un penal a Rodrigo Cao, lo que sostuvo la ventaja parcial al entretiempo.
Sin embargo, Merlo, necesitado del triunfo para mantenerse en la categoría, revirtió el resultado con goles de Nadir Zeineddin, Facundo Aguerre y Rodrigo Cao. La reacción del equipo local fue escasa, pese a los cambios ensayados por Scurnik en el segundo tiempo, lo que agudizó el malestar en la conducción del club.
Tras el encuentro, comenzaron a circular versiones en el mundo del ascenso que abonaron el malestar: desde acusaciones informales sobre una supuesta falta de compromiso en el segundo tiempo, hasta conjeturas que apuntaban a una decisión institucional de no buscar el ascenso, considerando el déficit económico que implicaría afrontar una temporada en la Primera Nacional.
Según reveló Infobae, un futbolista de San Martín fue consultado por estas versiones y negó la situación, así como también dejó expuesta su sorpresa por la decisión de la dirigencia de limpiar a varios jugadores del plantel.
El comunicado completo de San Martín de Burzaco
“El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco informa a sus socios, socias, hinchas, simpatizantes y al público en general que el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada. Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura – situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico –. Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución.
Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece.
A Sanma lo hace grande su gente”.
