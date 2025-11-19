urgente24
GOLAZO24 Matías Soulé > Selección Argentina > Lionel Scaloni

"NO ESTÁ EN DISCUSIÓN"

Matías Soulé confesó estar "decepcionado" pero aun confía en el llamado de Scaloni

Matías Soulé fue consultado nuevamente por sus posibilidades como futbolista de la Selección Argentina y de Italia. Esto dijo.

19 de noviembre de 2025 - 23:06
Matías Soulé, jugador de la Roma

Matías Soulé, jugador de la Roma

@OfficialASRoma

Matías Soulé es, con apenas 22 años, uno de los futbolistas más importantes que tiene la Roma en este momento. El joven marplatense disfruta de un buen pasar en el equipo italiano, pero sabe que le queda un objetivo mayor: jugar en la Selección Argentina.

Matías Soulé ha sido uno de los nombres más discutidos en el debate futbolero a lo largo del último tiempo del ciclo Scaloni. Más bien luego de Qatar 2022, cuando el CT de la Selección empezó a incorporar, de manera paulatina, algunos juveniles al plantel.

02b24645-bbf8-49b6-9740-66dfe2b7d08a
Con paso por las juveniles, Soul&eacute; no puede afianzarse en la Mayor

Con paso por las juveniles, Soulé no puede afianzarse en la Mayor

Entre ellos, quien parecía uno de los candidatos naturales a ocupar un lugar en la Mayor era Soulé, que ya había jugado para la Sub 23 algunos amistosos, y también tenía encima un Mundial Sub 20. Sin embargo, su presencia con la Albiceleste más grande todavía es una cuenta pendiente.

Seguir leyendo

Las apariciones de Franco Mastantuono y Nico Paz lo han dejado atrás en una carrera en la que, además, pelea con otros jugadores como Valentín Carboni, Facundo Buonanotte o Alejandro Garnacho.

Nico Paz recalcula por Mastantuono: el Real Madrid no tiene lugar para los dos
Nicol&aacute;s Paz

Nicolás Paz

Lionel Scaloni apenas lo citó para una fecha de Eliminatorias, en un partido que la Selección Argentina jugó ante Chile. En aquella oportunidad Matías Soulé fue al banco de suplentes; no ingresó.

"La Selección de Argentina no está en discusión": Matías Soulé, con la fe intacta en ser parte de la Albiceleste

La posibilidad de que la Azurra se haga de sus servicios ya que el chico también posee nacionalidad italiana, es una tentación. No obstante, el zurdo volvió a dejar en claro que no hay chance alguna de que eso suceda.

"La Selección de Argentina no está a discusión. Soy argentino y quiero jugar para mi selección", dijo en una entrevista reciente. "Ni lo pensé, porque obviamente soy argentino y quiero jugar para mi Selección".

Selección Argentina: Scaloni confirmó el defensor de River que hará su debut
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni

Eso sí, confesó que emocionalmente ha sido un impacto no tener tantas posibilidades con la Albiceleste de Scaloni: "Estoy un poco decepcionado, pero mantengo la calma y espero que sea una recompensa por mi rendimiento en la Roma".

El también compañero de Paulo Dybala agregó: "Se acerca el Mundial, pero solo puedo seguir trabajando, ser decisivo en cada partido para que la convocatoria sea una consecuencia natural".

+ de Golazo24

Embed

Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES