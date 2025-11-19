Matías Soulé es, con apenas 22 años, uno de los futbolistas más importantes que tiene la Roma en este momento. El joven marplatense disfruta de un buen pasar en el equipo italiano, pero sabe que le queda un objetivo mayor: jugar en la Selección Argentina.
"NO ESTÁ EN DISCUSIÓN"
Matías Soulé confesó estar "decepcionado" pero aun confía en el llamado de Scaloni
Matías Soulé fue consultado nuevamente por sus posibilidades como futbolista de la Selección Argentina y de Italia. Esto dijo.
Matías Soulé ha sido uno de los nombres más discutidos en el debate futbolero a lo largo del último tiempo del ciclo Scaloni. Más bien luego de Qatar 2022, cuando el CT de la Selección empezó a incorporar, de manera paulatina, algunos juveniles al plantel.
Entre ellos, quien parecía uno de los candidatos naturales a ocupar un lugar en la Mayor era Soulé, que ya había jugado para la Sub 23 algunos amistosos, y también tenía encima un Mundial Sub 20. Sin embargo, su presencia con la Albiceleste más grande todavía es una cuenta pendiente.
Las apariciones de Franco Mastantuono y Nico Paz lo han dejado atrás en una carrera en la que, además, pelea con otros jugadores como Valentín Carboni, Facundo Buonanotte o Alejandro Garnacho.
Lionel Scaloni apenas lo citó para una fecha de Eliminatorias, en un partido que la Selección Argentina jugó ante Chile. En aquella oportunidad Matías Soulé fue al banco de suplentes; no ingresó.
"La Selección de Argentina no está en discusión": Matías Soulé, con la fe intacta en ser parte de la Albiceleste
La posibilidad de que la Azurra se haga de sus servicios ya que el chico también posee nacionalidad italiana, es una tentación. No obstante, el zurdo volvió a dejar en claro que no hay chance alguna de que eso suceda.
"La Selección de Argentina no está a discusión. Soy argentino y quiero jugar para mi selección", dijo en una entrevista reciente. "Ni lo pensé, porque obviamente soy argentino y quiero jugar para mi Selección".
Eso sí, confesó que emocionalmente ha sido un impacto no tener tantas posibilidades con la Albiceleste de Scaloni: "Estoy un poco decepcionado, pero mantengo la calma y espero que sea una recompensa por mi rendimiento en la Roma".
El también compañero de Paulo Dybala agregó: "Se acerca el Mundial, pero solo puedo seguir trabajando, ser decisivo en cada partido para que la convocatoria sea una consecuencia natural".
