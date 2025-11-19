Matías Soulé confesó estar "decepcionado" pero aun confía en el llamado de Scaloni

"La Selección de Argentina no está en discusión": Matías Soulé, con la fe intacta en ser parte de la Albiceleste

La posibilidad de que la Azurra se haga de sus servicios ya que el chico también posee nacionalidad italiana, es una tentación. No obstante, el zurdo volvió a dejar en claro que no hay chance alguna de que eso suceda.

"La Selección de Argentina no está a discusión. Soy argentino y quiero jugar para mi selección", dijo en una entrevista reciente. "Ni lo pensé, porque obviamente soy argentino y quiero jugar para mi Selección".

Eso sí, confesó que emocionalmente ha sido un impacto no tener tantas posibilidades con la Albiceleste de Scaloni: "Estoy un poco decepcionado, pero mantengo la calma y espero que sea una recompensa por mi rendimiento en la Roma".

El también compañero de Paulo Dybala agregó: "Se acerca el Mundial, pero solo puedo seguir trabajando, ser decisivo en cada partido para que la convocatoria sea una consecuencia natural".

