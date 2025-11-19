60 personas buscan al adolescente argentino arrastrado por el mar en Chile

Me pidió que fuera por el más pequeño, pero la corriente te hundía. El chico se me aferraba de la desesperación. Me dijo que no sabía nadar Me pidió que fuera por el más pequeño, pero la corriente te hundía. El chico se me aferraba de la desesperación. Me dijo que no sabía nadar

Dentro del mar

Primero encaminó hacia la orilla a uno de los adolescentes que se estaba hundiendo. Después nadó hacia otro de los chicos, que flotaba casi inconsciente; le dio maniobras de reanimación en medio del oleaje y lo sostuvo hasta que pudo llevarlo a una zona donde hiciera pie. También ayudó a la hermana de uno de ellos, antes de volver a internarse en el agua, donde vio por última vez al menor desaparecido.

“Rescaté a cuatro; me faltó uno. Estaba solo y no pude hacer más”, relató luego a la prensa local.

La playa donde ocurrió el accidente no estaba habilitada para el baño.

Las autoridades recordaron que la temporada oficial de guardavidas comienza el 15 de diciembre, aunque La Serena ya contaba con personal permanente y voluntarios que apoyaban las labores en el agua. Las banderas rojas advertían sobre el riesgo, pero, como reconocieron funcionarios municipales, muchos visitantes igual decidieron ingresar al mar.

image Cuatro argentinos que acompañaban al menor desaparecido, descansan en la embarcación de rescate (foto de la cubierta)

Las condiciones del mar complicaron las tareas.

El sector, según la propia autoridad marítima, presenta oleaje y corrientes cambiantes, con mayor intensidad desde Cuatro Esquinas hacia el norte, donde es habitual la práctica de surf. Esa dinámica obligó a ajustar una y otra vez los puntos de búsqueda.

Tras una reunión de evaluación, parte del operativo marítimo se desplazó ligeramente hacia el sur, considerando el abatimiento previsto de la corriente y el viento, mientras que la búsqueda terrestre se extendió hacia Punta Teatinos.

Durante la tarde del miércoles, el Hospital de La Serena confirmó que el adolescente mostraba una evolución favorable. “Está recibiendo los cuidados y atenciones del equipo de salud, ha evolucionado bien y no presenta mayores complicaciones ni riesgo vital”, indicó el centro asistencial.

Los otros jóvenes involucrados en el incidente fueron dados de alta, se encontraron con las familias

Más noticias en Urgente24

Mundial 2026: Italia y Alemania complicados, Bélgica y Portugal casi adentro

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa

Crece el rumor de negociación entre CFK y los Milei (Pacto de Olivos 2)