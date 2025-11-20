Atención pasajeros: Un aeropuerto clave de Europa cancela todos sus despegues del 26/11

Aeropuerto Bruselas 2P Problemas en Bruselas para el 26/11.

Una huelga general

La protesta generalizada en Bélgica se dio contra las políticas de recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno. Al igual que durante octubre, diferentes sindicatos públicos empujaron las medidas de fuerza afectando todo el sistema de transporte, la educación y dependencias estatales importantes.

Para esta nueva protesta, los gremios belgas sumaron la adhesión de las organizaciones privadas, entre ellas aquellas que prestan servicios en los aeropuertos. Además, se verán afectados trenes, autobuses y todo tipo de transporte durante al menos tres días desde el 24 de noviembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrusselsAirport/status/1991140343748718675&partner=&hide_thread=false #unionaction 26 November Departing flights will unfortunately be cancelled due to participation from security and handling staff to the action. Cancellations are also possible on some arriving flights. Public transport to/from #brusselsairport will be affected as well. We… pic.twitter.com/T6MaaYqjrU — Brussels Airport (@BrusselsAirport) November 19, 2025

De hecho, el descontento de los trabajadores ha sido tal que incluso el sistema penitenciario se vio paralizado en la última edición. Se registraron severos incidentes en zonas lindantes a la capital nacional, con intervención de unidades antidisturbios.

La situación puso en jaque a la administración del primer ministro Bart De Wever. Sin un acuerdo presupuestario y con recortes dispuestos, el país europeo enfrenta un duro momento económico con un déficit fiscal de 4,5% a finales de 2024 y una deuda pública que supera el 100% del PBI.

Estos datos fueron desaprobados por la Unión Europea, que permite un déficit del 3% y una deuda acumulada que abarque el 60% del PBI.

31434.webp Los vuelos en Europa serán afectados.

Vuelos entre Argentina y Bélgica

Si bien no existen vuelos directos entre Argentina y Bélgica, el país europeo es uno de los “hub” centrales del continente para los turistas que emprenden viajes hacia ese rumbo y otras partes del mundo. De hecho, el Aeropuerto de Bruselas es uno de los centros de conexión más importantes para alcanzar Medio Oriente y Asia, con 180 destinos en 72 países y más de 260 empresas operadoras.

