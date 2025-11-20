El aeropuerto central de Bruselas en Bélgica no tendrá despegues el próximo 26 de noviembre a raíz de una huelga de trabajadores. La noticia fue confirmada por medios oficiales de la terminal, una de las más grandes e importantes de Europa por sus múltiples conexiones a diferentes destinos.
Atención pasajeros: Un aeropuerto clave de Europa cancela todos sus despegues del 26/11
Un aeropuerto central de Europa no funcionará para los despegues el próximo 26 de noviembre. Personal de seguridad y tierra se pliega a una huelga.
La huelga que afectará al Aeropuerto de Bruselas está enmarcada en una protesta nacional de tres días que incluye al personal de seguridad y tierra que opera en la terminal. De esa manera, solo quedarán asistidos los aterrizajes programados, siendo cancelados todos los despegues previstos para el día.
Si bien las autoridades aeroportuarias señalaron la totalidad de las cancelaciones, quedó vigente el pedido de monitoreo para los pasajeros ante el estado de sus vuelos para ese día. Cada aerolínea deberá informar minuto a minuto el estado de situación.
Una huelga general
La protesta generalizada en Bélgica se dio contra las políticas de recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno. Al igual que durante octubre, diferentes sindicatos públicos empujaron las medidas de fuerza afectando todo el sistema de transporte, la educación y dependencias estatales importantes.
Para esta nueva protesta, los gremios belgas sumaron la adhesión de las organizaciones privadas, entre ellas aquellas que prestan servicios en los aeropuertos. Además, se verán afectados trenes, autobuses y todo tipo de transporte durante al menos tres días desde el 24 de noviembre.
De hecho, el descontento de los trabajadores ha sido tal que incluso el sistema penitenciario se vio paralizado en la última edición. Se registraron severos incidentes en zonas lindantes a la capital nacional, con intervención de unidades antidisturbios.
La situación puso en jaque a la administración del primer ministro Bart De Wever. Sin un acuerdo presupuestario y con recortes dispuestos, el país europeo enfrenta un duro momento económico con un déficit fiscal de 4,5% a finales de 2024 y una deuda pública que supera el 100% del PBI.
Estos datos fueron desaprobados por la Unión Europea, que permite un déficit del 3% y una deuda acumulada que abarque el 60% del PBI.
Vuelos entre Argentina y Bélgica
Si bien no existen vuelos directos entre Argentina y Bélgica, el país europeo es uno de los “hub” centrales del continente para los turistas que emprenden viajes hacia ese rumbo y otras partes del mundo. De hecho, el Aeropuerto de Bruselas es uno de los centros de conexión más importantes para alcanzar Medio Oriente y Asia, con 180 destinos en 72 países y más de 260 empresas operadoras.
