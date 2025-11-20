Interesante tema: por qué Surinam, que está en Sudamérica, no juega en Conmebol

A eso se suma un factor decisivo: la lógica competitiva. Para un país de apenas medio millón de habitantes, afrontar eliminatorias contra Argentina, Brasil o Uruguay sería prácticamente inabordable.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que forma parte del grupo político de la Comunidad del Caribe, sector que se desempeña dentro de la Concacaf. Tal es la distancia con Conmebol que los amistosos con seleccionados de esa organización son muy pocos.

En cambio, la competencia en Concacaf le ofrece rivales a la altura, viajes menos costosos y una plataforma de crecimiento mucho más realista. Es el mismo caso que Guyana y Guyana Francesa, que también están en el mapa sudamericano pero no están en las contiendas Conmebol.

Surinam jugó solo tres veces la Copa de Oro (1977, 1985 y 2017), el equivalente a la Copa América que disputan países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. La mejor participación que consiguió ocurrió cuando fue cuarto en su primera participación, mientras que en las demás ediciones no pasó la fase de grupos.

