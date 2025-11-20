Daniel Garbellini, exN°2 de la ANDIS, se presentó este jueves en los tribunales de Comodoro Py citado a declaración indagatoria por su presunta participación en el entramado de corrupción alrededor de las licitaciones de medicamentos que hacía en la Agencia Nacional de Discapacidad mientras la dirigía Diego Spagnuolo.
ANDISGATE
Garbellini tampoco declararía y publican chats de Spagnuolo con quejas porque Karina lo bajó de un viaje
El N°2 de la ANDIS fue a tribunales pero seguiría la misma estrategia de los otros imputados que hasta ahora se presentaron ante el juez y el fiscal.
No obstante, según trascendió, el exfuncionario se negaría a declarar, al igual que lo hicieron Spagnuolo el miércoles y Miguel Calvete, señalado como el articulador entre la ANDIS y las droguerías para las licitaciones amañadas.
De acuerdo al dictamen del fiscal Franco Picardi, Garbellini “permitió que personas ajenas a la estructura formal de la Andis tomaran decisiones de gestión”.
Mientras el exfuncionario se presentaba ante el fiscal y el juez Senastian Casanello se conocieron chats entre Spagnuolo y Calvete en el que el entonces titular de la ANDIS se quejaba de que Karina Milei lo había bajado de un viaje oficial a Israel.
En su lugar, el Gobierno envió a Garbellini, quien nunca llegó con la comitiva a Israel porque el recrudecimiento del conflicto con Irán.
“No voy a Israel”, escribió Spagnuolo el 12/06 último a las 17:57, según publica lanación.com.
“Anda igual nabo. No muestres debilidad. Te operan re facil. Déjate de joder”, respondió Calvete.
El 12/06 por la mañana, cuando todavía Spagnuolo no le había confirmado que lo habían bajado de la comitiva, Calvete le redactó un mensaje para que se lo mande al Presidente. “La autorización es explicita formal o te lo dijo Mario o Cecilia que no podías … ? Escribime a Javier y coméntaselo … “Voy a viajar a Israel … Lastima que no te puedo cruzar allá. Voy a firmar xxxx va Fulano. Sultano, Lilian .. y decile a Lilian que lo llame. Y le diga …. Lastima que no venis Marito … Y tema viáticos sacalos de tu caja chica (lease ‘El Aljibe”)”, consigna el portal de noticias.
Noticia en desarrollo.