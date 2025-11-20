Garbellini tampoco declararía y publican chats de Spagnuolo con quejas porque Karina lo bajó de un viaje

“No voy a Israel”, escribió Spagnuolo el 12/06 último a las 17:57, según publica lanación.com.

“Anda igual nabo. No muestres debilidad. Te operan re facil. Déjate de joder”, respondió Calvete.

El 12/06 por la mañana, cuando todavía Spagnuolo no le había confirmado que lo habían bajado de la comitiva, Calvete le redactó un mensaje para que se lo mande al Presidente. “La autorización es explicita formal o te lo dijo Mario o Cecilia que no podías … ? Escribime a Javier y coméntaselo … “Voy a viajar a Israel … Lastima que no te puedo cruzar allá. Voy a firmar xxxx va Fulano. Sultano, Lilian .. y decile a Lilian que lo llame. Y le diga …. Lastima que no venis Marito … Y tema viáticos sacalos de tu caja chica (lease ‘El Aljibe”)”, consigna el portal de noticias.

