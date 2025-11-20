Franco Colapinto está cada vez más afianzado en la Fórmula 1 y fue confirmado por Alpine para el equipo de 2026. El argentino tuvo un cruce bastante tenso con otro piloto muy reconocido y ambos se dijeron de todo. Un ida y vuelta que no pasó desapercibido.
TENSO
El feroz cruce de Franco Colapinto con reconocido piloto de Fórmula 1: "Siempre lo mismo"
Franco Colapinto, actual piloto de Alpine y confirmado para la Fórmula 1 en 2026, tuvo un tenso cruce con otro colega y se vivió un clima caliente.
El pilarense soltó una serie de quejas contra Lance Stroll, el canadiense que corre para Aston Martin. Este último no se quedó callado y contraatacó dando en donde más le duele al argentino: su desempeño en la pista con Alpine. Las cosas no quedaron nada bien.
Franco Colapinto y su fuerte cruce con Lance Stroll
En primer lugar Franco Colapinto se quejó de Stroll después de una maniobra que hizo el canadiense en la carrera de Brasil. "Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos. No deja espacio y mandó a Gabi (Bortoleto) contra el muro", sostuvo en diálogo con Motorsport.
Eso no fue todo, porque en México el argentino también fue letal contra Stroll: "Me tiró él al pasto, no mira los espejos nunca, no sé para dónde mira. Siempre hace lo mismo". Después de estas declaraciones el canadiense le contestó con todo a Colapinto.
"Escuché sobre eso. No sé, tal vez está frustrado y enojado con la vida. No sé cuántos puntos tiene en el campeonato, no puedo decirte", lanzó con tono irónico al mismo medio citado. Un ida y vuelta que Colapinto quiso frenar poniendo paños fríos al asunto.
"Fue un comentario en caliente después de la carrera. Estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, disculpas si le afectó. Estaba muy caliente después de la carrera y espero que esté todo bien entre nosotros", indicó el argentino.
