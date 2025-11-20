Después de casi 20 años guardada, NBC permitió que la serie Joey reapareciera completa online, incluyendo los episodios que jamás había mostrado en Estados Unidos, y eso ya alcanzó para reactivar una discusión que parecía archivada. Ahora, con todo el mundo hablando del universo de Friends otra vez, muchos quieren saber qué quedó realmente de aquel spin-off olvidado.
NO ES SOLO NOSTALGIA
Festejan los fans de 'Friends': La serie de Joey ya puede verse gratis y online
La serie del universo 'Friends' que NBC enterró vuelve completa a Internet casi 20 años después. ¿Fracaso real o joyita maltratada? Ahora podés verla y decidir.
La serie de Friends que nació gigante y NBC puso en la cornisa
Cuando Joey salió al aire en 2004, era evidente que cargaba encima la sombra gigantesca de Friends, que venía de cerrar 10 temporadas y un éxito planetario que todavía marcaba agenda.
El piloto metió 18,6 millones de espectadores, un número que parece de otro siglo porque lo es, y sin embargo la caída fue inmediata, en parte por el desgaste natural y en parte por decisiones de programación tan erráticas que rozaban el autosabotaje, como mandarla un martes a competir con American Idol, un suicidio estratégico que nadie en la industria recuerda con cariño.
Sin embargo, el verdadero golpe vino desde adentro: Kevin S. Bright, uno de los históricos productores de Friends, dijo a The Age en 2006 que "Joey fue deconstruido para ser un tipo que no podía conseguir trabajo, no podía invitar a una chica a salir. Se volvió un personaje patético y llorón. Sentí que estaba yendo en la dirección equivocada".
Esa diferencia creativa no fue menor, porque lo que quedaba en pantalla era un Joey desajustado, más inseguro que encantador, y el público lo percibía. Aun así, había química en el elenco (Drea de Matteo, Paulo Costanzo, Jennifer Coolidge, Andrea Anders) y la dinámica familiar en Los Ángeles tenía momentos que hoy se ven más frescos que en aquella época, cuando la comparación constante con Friends era inevitable.
Lo más curioso es que mientras NBC escondía los episodios en Estados Unidos, en otros países esos capítulos sí circularon por cable, generando esa rareza en la que unos pocos vieron el final antes que los propios norteamericanos.
Y ahora que la serie fue subida completita a YouTube, todo se ordena de una vez y deja de ser ese rompecabezas incompleto que todos recordaban.
Lo que revela esta resurrección sobre la serie y sobre nosotros
El desembarco en 2025 de todos los capítulos de Joey en el canal de YouTube de Friends, aparte de ser un regalo para los fanáticos de la serie, es también un experimento interesante sobre cómo se resignifica una serie fallida cuando se la revisita sin la presión del rating ni la mochila de un éxito generacional, sobre todo después de la muerte de Matthew Perry.
Hoy, en un ecosistema donde las plataformas revalorizan desde joyas ocultas hasta errores de catálogo, no sorprende que este rescate genere más curiosidad que rechazo.
Lo que sí sorprende es cómo se siente ver Joey ahora: esa versión del personaje, más perdido que otra cosa, revela una vulnerabilidad que en 2004 resultaba chocante, y hoy parece mucho más honesta, porque pocos productos de la época se animaban a mostrar a un protagonista lidiando con el derrumbe de su propia leyenda.
El romance fallido con Los Ángeles, la convivencia con su familia, la torpeza laboral y emocional… todo eso, visto desde la distancia, arma un retrato menos pulido que el de Friends, pero más terrenal, casi una especie de producción humana antes de que existiera el término "spin-off".
Además, este revival confirma algo que pasa cada vez más seguido: ninguna serie queda muerta del todo si existe una pequeña comunidad que la reclame, y la movida de Warner y NBC de publicarla en un espacio abierto como YouTube revela que hay un interés real por recuperar piezas sueltas de la historia televisiva, incluso las que en su momento fueron consideradas un fracaso.
Capaz Joey no se convirtió mágicamente en una obra maestra, pero recuperó algo que le habían negado durante veinte años: la posibilidad de ser vista como lo que realmente fue, sin recortes, sin excusas, sin fantasmas tapando la pantalla.
Y hoy se siente como un intento sincero, y por momentos torpe, de reinventar un personaje demasiado amado, y por eso vale la pena revisitarla. Aunque más no sea para entender cómo se construyen, se destruyen y se recuperan los mitos televisivos.
