Festejan los fans de 'Friends': La serie de Joey ya puede verse gratis y online

image El elenco era sólido y en varios países sí se pudieron ver los episodios finales que NBC ocultó en Estados Unidos.

Lo más curioso es que mientras NBC escondía los episodios en Estados Unidos, en otros países esos capítulos sí circularon por cable, generando esa rareza en la que unos pocos vieron el final antes que los propios norteamericanos.

Y ahora que la serie fue subida completita a YouTube, todo se ordena de una vez y deja de ser ese rompecabezas incompleto que todos recordaban.

Lo que revela esta resurrección sobre la serie y sobre nosotros

El desembarco en 2025 de todos los capítulos de Joey en el canal de YouTube de Friends, aparte de ser un regalo para los fanáticos de la serie, es también un experimento interesante sobre cómo se resignifica una serie fallida cuando se la revisita sin la presión del rating ni la mochila de un éxito generacional, sobre todo después de la muerte de Matthew Perry.

Hoy, en un ecosistema donde las plataformas revalorizan desde joyas ocultas hasta errores de catálogo, no sorprende que este rescate genere más curiosidad que rechazo.

Lo que sí sorprende es cómo se siente ver Joey ahora: esa versión del personaje, más perdido que otra cosa, revela una vulnerabilidad que en 2004 resultaba chocante, y hoy parece mucho más honesta, porque pocos productos de la época se animaban a mostrar a un protagonista lidiando con el derrumbe de su propia leyenda.

image El revival en YouTube funciona tanto por nostalgia como por permitir mirar Joey sin la presión del rating ni la comparación permanente con Friends.

El romance fallido con Los Ángeles, la convivencia con su familia, la torpeza laboral y emocional… todo eso, visto desde la distancia, arma un retrato menos pulido que el de Friends, pero más terrenal, casi una especie de producción humana antes de que existiera el término "spin-off".

Además, este revival confirma algo que pasa cada vez más seguido: ninguna serie queda muerta del todo si existe una pequeña comunidad que la reclame, y la movida de Warner y NBC de publicarla en un espacio abierto como YouTube revela que hay un interés real por recuperar piezas sueltas de la historia televisiva, incluso las que en su momento fueron consideradas un fracaso.

image Ninguna serie queda del todo muerta si su comunidad la reclama, y Joey recupera así la oportunidad de ser juzgada como un producto completo.

Capaz Joey no se convirtió mágicamente en una obra maestra, pero recuperó algo que le habían negado durante veinte años: la posibilidad de ser vista como lo que realmente fue, sin recortes, sin excusas, sin fantasmas tapando la pantalla.

Y hoy se siente como un intento sincero, y por momentos torpe, de reinventar un personaje demasiado amado, y por eso vale la pena revisitarla. Aunque más no sea para entender cómo se construyen, se destruyen y se recuperan los mitos televisivos.

Embed

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"

Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."

Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."

Javier Milei y Victoria Villarruel, dos años después: De amigos a enemigos con el Senado al medio

'Siga siga siga' de Javier Milei para silenciar la corrupción