¿Es momento de cumplir con la promesa de la dolarización?

Dijo que "es hora" de "hacer el luto" que implica no tener una moneda propia y dolarizar, y argumentó:

Trabajo hace 50 años. Terminé el secundario en 1974. Toda mi vida viví los vaivenes del peso frente al dólar. Es una lucha perdida. Hace tiempo que los argentinos requerimos 20.000 millones de dólares por año para ahorrar o viajar. Y si no hay, votamos a otro gobierno. Es insostenible

image El socio de Pampa Energía y presidente de Argentinos por la Educación, Ricardo Torres, dijo que para el sector energético la dolarización de la economía argentina "sería espectacular".

Según el socio de Pampa Energía, uno de los principales holdings del sector energético del país, la economía es una ciencia social. El empresario opinó:

Yo creo que hasta que vos no tengas tu sueldo en dólares, un banco no te va a prestar a 30 años para que compres tu casa. Estamos dejando un montón de bienestar social afuera

Es verdad que otros países lograron construir una moneda fuerte, pero eso no se consigue de un día para el otro. A Chile, por ejemplo, le llevó 25 años. ¿Vos te imaginás a la Argentina con una línea de disciplina de construcción de moneda en ese plazo? Yo no. Entonces, ¿para qué seguir intentando?

Para el sector energético, apuntó, una dolarización sería "espectacular". "Nosotros cobramos pesos sin importar que los precios de la energía están vinculados con el dólar. Con una economía dolarizada la discusión sería otra. En todo caso hablaríamos de cuán altos están los costos, no de la banda cambiaria", postuló.

Poco después de estas palabras, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartaba una dolarización inmediata en Argentina, aunque sin rechazar la idea a futuro. En una entrevista con 'LN+', explicaba los motivos detrás de esta decisión.

"Hay muchas maneras de dolarizar, pero nosotros creemos que ahora no tenemos los dólares suficientes para hacerlo", dijo. Pero ni él ni Javier Milei se oponen conceptualmente a la dolarización. "Aún cuando está descartada la dolarización, no estoy conceptualmente en contra. El Presidente tampoco. ¿Puede ser una alternativa? Sí. Pero tenés que tener los dólares suficientes. En este momento no tenemos los dólares suficientes para asegurar que sea exitosa", argumentó.

luis caputo lluvia de dolares 2 Luis Caputo dijo que todavía "no tenemos los dólares suficientes" para asegurar que una dolarización "sea exitosa". FOTO: xAI / Grok.

No dijo lo mismo Steve Hanke, que incluso afirmó que "hace añares que la Argentina está lista para la dolarización. Si el país se hubiera dolarizado cuando la propuse por primera vez, en la década del 90, hubiera evitado tres crisis bancarias, una crisis de balanza de pagos, dos defaults de su deuda externa y dos defaults de su deuda local, incontables devaluaciones del peso, una inflación astronómica, una fuga masiva de capitales que según mis cálculos asciende al 75% de la deuda que la Argentina contrajo desde 1995, y un aumento masivo de la pobreza. Algunos economistas argumentan que la dolarización en la Argentina hoy en día no es viable. Ese argumento es absurdo. Como alguien que ha participado de procesos de dolarización —uno en Montenegro y otro en Ecuador— y que ha hecho cálculos y conoce los números de la Argentina, estoy plenamente convencido de que hoy la dolarización no solo es deseable, sino también viable".

La dolarización es la condición necesaria para que la Argentina prospere. El BCRA y el peso son una al soga al cuello para la Argentina

Y agregó:

"Pasé muchas horas con el equipo de Trump y les entregué gran cantidad de material técnico que detalla la larga lista de beneficios que se derivarían de la dolarización. También respondí a todas las supuestas objeciones a la dolarización. Y tras un análisis minucioso de esos detalles, lo que ocurre es que todas las objeciones se desvanecen. En el caso de la Argentina, por ejemplo, al desmantelar el BCRA, convertirlo en museo y reemplazar el peso por el dólar, los políticos y funcionarios públicos argentinos se verían sometidos a restricciones monetarias y fiscales, y eso sería una estaca en el corazón de esa maldición que es la discrecionalidad monetaria. Como resultado, no habría más crisis cambiarias, ni más fuga de capitales impulsadas por el peso, ni más hiperinflaciones. Ni siquiera la inflación sería extremadamente alta. También habría mucha más estabilidad económica, y si bien la estabilidad tal vez no sea todo, sin estabilidad todo es igual a nada. Resulta que eso los argentinos lo saben: por eso los propios argentinos ya dolarizaron de facto a la Argentina hace mucho tiempo".

De esto último, hay pocas dudas: el dólar es la principal protección de los argentinos.

En cuanto al rescate financiero diseñado por Scott Bessent, dijo que "el swap del Tesoro de Estados Unidos con la Argentina es solo una solución provisoria. Al igual que todos los programas y rescates del FMI, no resuelve el problema del peso argentino. Además, no forma parte de un programa de dolarización".

Javier Milei y la promesa de la dolarización

"Es absolutamente factible. Esto terminaría con la estafa que es el peso. Vamos a cobrar en dólares, vamos a pagar en dólares, vamos a hacer todo en dólares, como pasa en Ecuador y en Panamá", prometía el ahora presidente de los argentinos durante su campaña.

Pero transcurrido casi la mitad de su mandato, la economía argentina no se ha dolarizado. Al contrario, la mayoría de los analistas coinciden en que el peso se ha sobrevaluado.

La propuesta planteada por Milei durante su campaña se fue diluyendo a medida que se hacía imposible pensar en una dolarización con los recursos existentes.

Trump-Milei-Tío Sam Imagen creada con IA/Grok

¿Pero qué pasaría si el impulso viniera ahora desde fuera del país?

"La dolarización como concepto es muy atractiva, pero su instrumentación es muy difícil", sostiene el economista Claudio Loser. "No se trata solamente de convertir los billetes circulantes, sino también préstamos y depósitos. No es algo tan automático, tiene que haber un sistema de apoyo para lograr ese cambio", dijo. ¿Ese impulso puede llegar de Estados Unidos?

Para Damián Di Pace, economista y especialista en consumo, "es importante ir haciendo un camino, porque hace muchos años que no tenemos moneda, y eso no le da previsibilidad ni a la inversión, ni al ahorro ni al consumo de los argentinos".

Loser sostiene además que la dolarización requiere de una estricta disciplina fiscal, algo que no ha sido norma en el país a lo largo de los años. Y en otro orden de cosas, el Banco Central perdería poder de fuego para hacer frente a eventuales corridas cambiarias y/o bancarias, porque al no poder emitir dólares debería recurrir a nuevos préstamos, espiralizando procesos de endeudamiento.

Argentina ya es de todos modos una economía bimonetaria, donde algunas transacciones se hacen exclusivamente en dólares como, por ejemplo, las inmobiliarias. Pero también avanza a rubros como es el caso del automotriz. De todas maneras, el país no logra asumir por su propia decisión al dólar como su única moneda de curso.

Pero, ¿podrían tomarla desde Estados Unidos?

Sobre Steve Hanke

steve hanke33 Steve Hanke.

Hanke fue economista principal del Consejo de Asesores Económicos del presidente Ronald Reagan, asesor de jefes de Estado en países de Asia, Sudamérica, Europa y Oriente Medio, y ahora fue convocado por la administración de Donald Trump que busca elaborar un plan para frenar al yuan chino.

Desde 2001, Hanke ha sido acusado de difundir desinformación sobre la pandemia de COVID-19 por sus críticas a la efectividad de los confinamientos, y catalogado como propagandista ruso por el Centro Ucraniano para la Lucha contra la Desinformación.

Ahora el tema es la estrategia para impulsar el dólar estadounidense y contrarrestar la influencia de la moneda china.

