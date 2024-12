Blablablá: No dolarización, no final del cepo cambiario y no baja de impuestos

Sin un presupuesto votado en el Congreso -no se aprobó en el Congreso el proyecto de presupuesto para 2025, seguramente se prorrogará el del año 2023-, pero con el férreo compromiso del equilibrio fiscal, las principales dudas pasan por cuándo se podrán bajar impuestos, cuestión clave en materia de competitividad. El próximo año las autoridades sostendrán el fuerte recorte del gasto de este año, sin nuevos ajustes, en un marco de ingresos tributarios que ya no estarán vigentes en 2025. En este sentido, no parece haber demasiado margen para una reducción de la presión tributaria en lo inmediato. Sin un presupuesto votado en el Congreso -no se aprobó en el Congreso el proyecto de presupuesto para 2025, seguramente se prorrogará el del año 2023-, pero con el férreo compromiso del equilibrio fiscal, las principales dudas pasan por cuándo se podrán bajar impuestos, cuestión clave en materia de competitividad. El próximo año las autoridades sostendrán el fuerte recorte del gasto de este año, sin nuevos ajustes, en un marco de ingresos tributarios que ya no estarán vigentes en 2025. En este sentido, no parece haber demasiado margen para una reducción de la presión tributaria en lo inmediato.