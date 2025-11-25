Escándalo en Mendoza por el concejal Martín Antolín, quien dio positivo en un control de alcoholemia de rutina, con más del doble del máximo permitido. Cuando la Policía local lo interceptó, conducía un BMW descapotable sin patente y tenía una copa de vino en la mano. Piden su renuncia.
ESCÁNDALO
Concejal ebrio, con copa de vino en la mano, manejando BMW sin patente
El concejal Martín Antolín dio positivo en alcoholemia con más del doble del máximo permitido. Conducía descapotable sin patente, con copa de vino en la mano.
El concejal mendocino por el Partido Libertario de San Rafael fue detenido a la 1.10 de la mañana en la tradicional avenida Arístides Villanueva, en pleno microcentro mendocino, cuando agentes de seguridad realizaban un control de rutina. Allí frenaron a Antolín, y el dosaje le dio 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre (la Ley de Tránsito de Mendoza establece un límite de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre).
Por esta infracción, las autoridades le retuvieron el automóvil, le secuestraron la licencia de conducir y lo trasladaron a la Comisaría Sexta, donde el caso quedó asentado antes de pasar al Juzgado Contravencional. El monto de la multa que deberá afrontar podría alcanzar los $5 millones.
El concejal, que asumió en 2023 y aún tiene dos años de mandato, llegó al cargo por la agrupación inicial del Partido Libertario, y se muestra alineado a Javier Milei, sin integrar formalmente La Libertad Avanza.
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado se expresó en redes sociales: “Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin”.
A su vez, el Partido Libertario emitió un comunicado donde solicitó la renuncia de Antolín a la banca que actualmente ocupa y la intervención del Tribunal de Disciplina de dicho espacio político.
Mendoza: Otros antecedentes preocupantes
El caso del concejal Antolín se suma a una serie de episodios recientes que involucran a funcionarios mendocinos conduciendo en estado de ebriedad. En enero pasado, el titular del Ente de Movilidad, Jorge Teves, fue sancionado tras dar positivo en un control con 1 gramo de alcohol en sangre mientras manejaba un vehículo oficial, lo que le valió una multa de $2,5 millones y, posteriormente, su renuncia debido a la presión social, mediática y política.
En mayo, el concejal radical de Guaymallén, Miqueas Burgoa, también fue detenido por conducir con más de 1,25 gramos de alcohol y sin licencia. Aunque fue sancionado, evitó la destitución gracias al voto de desempate de la presidenta del Concejo, Verónica Cancela.
