Concejal ebrio, con copa de vino en la mano, manejando BMW sin patente

A su vez, el Partido Libertario emitió un comunicado donde solicitó la renuncia de Antolín a la banca que actualmente ocupa y la intervención del Tribunal de Disciplina de dicho espacio político.

Mendoza: Otros antecedentes preocupantes

El caso del concejal Antolín se suma a una serie de episodios recientes que involucran a funcionarios mendocinos conduciendo en estado de ebriedad. En enero pasado, el titular del Ente de Movilidad, Jorge Teves, fue sancionado tras dar positivo en un control con 1 gramo de alcohol en sangre mientras manejaba un vehículo oficial, lo que le valió una multa de $2,5 millones y, posteriormente, su renuncia debido a la presión social, mediática y política.

En mayo, el concejal radical de Guaymallén, Miqueas Burgoa, también fue detenido por conducir con más de 1,25 gramos de alcohol y sin licencia. Aunque fue sancionado, evitó la destitución gracias al voto de desempate de la presidenta del Concejo, Verónica Cancela.

