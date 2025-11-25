Un gran revuelo en el Parlamento de Australia por la performance política de una parlamentaria de ultraderecha usando un burka dentro del recinto, en señal de protesta por habérsele bloqueado su proyecto de ley que prohíbe cubrirse el rostro en espacios públicos, evidenció que todavía muchos australianos aún no han absorbido las prácticas culturales y las religiones de las minorías y los inmigrantes, lo cual es un punto de crispación política entre las derechas y el progresismo europeo, abierto a la asimilación cultural, a pesar de que esta implique la fagocitación de la cultura occidental.
ESCÁNDALO EN EL RECINTO
Senadora de Australia utiliza un burka para demostrar cómo sería si no se legisla ello
En Australia, una senadora de ultraderecha usó un burka en señal de protesta tras el bloqueo a su proyecto de ley que prohíbe cubrirse el rostro. Tras ello, fue suspendida y le gritaron "racista", aunque ella dijo que quiso dar un mensaje.
La senadora populista de derecha, Pauline Hanson, fue suspendida este martes tras ingresar al recinto totalmente cubierta con el atuendo típico del islamismo radical, el burka, lo que generó una ola de indignación de parte de sus colegas parlamentarios que profesan el islam y obligó a suspender la sesión parlamentaria después de que ella se negará a quitarse el velo que estaba usando para ser irónica.
Hanson entró en el Senado con el burka, poco después de que le negarán allí el permiso para presentar su proyecto de ley que prohíbe el burka y cubrirse el rostro en público, una iniciativa catalogada de islamofóbica por parte de algunos de sus colegas parlamentarios.
La polémica en Australia sucedió luego de que en España el líder del Partido Popular en Barcelona, Daniel Sirera, presentara hace poco un proyecto similar para que se prohíba el uso del velo musulmán completo en las calles de la Ciudad Condal. "Cuando vamos a otros países nos adaptamos a sus normas; quienes vienen a Barcelona, Cataluña y España también deben adaptarse a las nuestras. Y una norma básica es que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y oportunidades", afirmó en recientes declaraciones.
En ese sentido, el líder de los populares se refirió a los dos velos completos más difundidos, el niqab de los países árabes del Golfo y el burka afgano, con argumentos similares a los de la senadora australiana. Ha de prohibirse, dijo, "por seguridad, porque no se puede ir con la cara tapada ni en pasamontañas, y para garantizar la dignidad humana de las mujeres"-
Una senadora de ultraderecha con Burka para ridiculizar y protestar: Mucha polémica en Australia
La senadora australiana Pauline Hanson, del partido xenófobo Una Nación, fue suspendida este martes por el período de una semana después de haber entrado en el recinto con un burka, una acción para reivindicar la prohibición de velos islámicos en lugares públicos, lo que estaba contemplado en su iniciativa de ley para prohibir estos en espacios públicos, pero este proyecto fue bloqueado.
El actuar de Hanson desató indignación y gritos contra ella, quienes la llamaron “racista”, de parte de los laboristas y de otros senadores de diferentes partidos, incluso de dos que profesan el islam, en un país donde 813.000 personas practican esa religión, lo que representa el 3,2% de la población australiana.
Sin embargo, la propia Hanson acusó al resto de compañeros de la Cámara de ser unos "hiprócritas" dado que "no existe código de vestimenta alguno para entrar en el hemiciclo". "Tengo derecho a llevar lo que yo quiero, incluido un burka", dijo en una rueda de prensa.
"He defendido aquello en lo que creo y lo seguiré haciendo", sentenció. En 2017 también acudió al hemiciclo con esta vestimenta, en otro intento de abrir el debate sobre la falta de legislación sobre este atuendo en lugares públicos.
Al respecto del caso, la ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, del Partido Laborista, acusó esta semana a la senadora de "vilipendiar a toda una religión entera" con sus actos y pidió a Hanson disculparse por "reírse" de los musulmanes.
