Senadora de Australia utiliza un burka para demostrar cómo sería si no se legisla ello

Una senadora de ultraderecha con Burka para ridiculizar y protestar: Mucha polémica en Australia

La senadora australiana Pauline Hanson, del partido xenófobo Una Nación, fue suspendida este martes por el período de una semana después de haber entrado en el recinto con un burka, una acción para reivindicar la prohibición de velos islámicos en lugares públicos, lo que estaba contemplado en su iniciativa de ley para prohibir estos en espacios públicos, pero este proyecto fue bloqueado.

El actuar de Hanson desató indignación y gritos contra ella, quienes la llamaron “racista”, de parte de los laboristas y de otros senadores de diferentes partidos, incluso de dos que profesan el islam, en un país donde 813.000 personas practican esa religión, lo que representa el 3,2% de la población australiana.

image

Sin embargo, la propia Hanson acusó al resto de compañeros de la Cámara de ser unos "hiprócritas" dado que "no existe código de vestimenta alguno para entrar en el hemiciclo". "Tengo derecho a llevar lo que yo quiero, incluido un burka", dijo en una rueda de prensa.

Si el Parlamento no lo prohíbe, yo seguiré vistiendo esta prenda radical, opresiva y no-religiosa que pone en peligro nuestra seguridad nacional y muestra el maltrato a la mujer Si el Parlamento no lo prohíbe, yo seguiré vistiendo esta prenda radical, opresiva y no-religiosa que pone en peligro nuestra seguridad nacional y muestra el maltrato a la mujer

"He defendido aquello en lo que creo y lo seguiré haciendo", sentenció. En 2017 también acudió al hemiciclo con esta vestimenta, en otro intento de abrir el debate sobre la falta de legislación sobre este atuendo en lugares públicos.

Al respecto del caso, la ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, del Partido Laborista, acusó esta semana a la senadora de "vilipendiar a toda una religión entera" con sus actos y pidió a Hanson disculparse por "reírse" de los musulmanes.

