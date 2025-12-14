Golpe al narcotráfico en Salta: Policía Federal secuestra 200 kilos de cocaína pura en ruta nacional

La fiscal Núñez dispuso tanto el secuestro del cargamento y del vehículo para su peritaje, como la implementación de nuevas medidas investigativas. El objetivo central es identificar la cadena de suministro, establecer el origen exacto del estupefaciente —"probablemente Bolivia"— y confirmar su destino, el cual se presume que no era el mercado local.

Narcotráfico de tránsito

Las autoridades consideran que Salta "funcionaba como provincia de tránsito hacia grandes centros urbanos de Argentina o incluso hacia el exterior", lo que refuerza la hipótesis de una estructura narco criminal bien organizada detrás del envío.

Los dos detenidos fueron trasladados para su identificación e indagatoria preliminar, mientras la investigación continúa para determinar la estructura completa de la organización involucrada y su posible conexión con redes internacionales de narcotráfico.

