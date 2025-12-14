Un megaoperativo contra el narcotráfico ejecutado por la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco del Servicio Plan Güemes, culminó con la detención de dos personas oriundas de Orán y el secuestro de una impresionante carga de 200 kilos de cocaína en el acceso norte a Hipólito Yrigoyen, provincia de Salta.
Golpe al narcotráfico en Salta: Policía Federal secuestra 200 kilos de cocaína pura en ruta nacional
Dos detenidos tras un operativo anti narco de la PF en el acceso a Hipólito Yrigoyen, Salta. La droga tendría valor millonario y destino transnacional
El procedimiento se inició ayer sábado 13/12, cuando el conductor de un automóvil gris oscuro realizó una "frenada abrupta" metros antes de un control vehicular de rutina en la Ruta Nacional N° 50, lo que inmediatamente activó la alerta de los efectivos. Este hallazgo desató una investigación profunda orientada a desarticular una organización criminal de alcance transnacional, según NA.
Policía Federal Argentina
Al acercarse al vehículo, los agentes notaron la "actitud nerviosa del hombre", quien intentó justificar la presencia de carga alegando que transportaba únicamente hoja de coca en el baúl. Sin embargo, la insistencia policial motivó la consulta a la Fiscalía.
La fiscal María del Carmen Núñez autorizó la inspección del rodado en presencia de testigos. Durante la revisión, los efectivos hallaron varios bultos envueltos en lona negra que, al ser abiertos, revelaron "paquetes rectangulares cuidadosamente envueltos en cinta adhesiva amarilla", desmintiendo categóricamente la versión inicial del conductor.
Cocaína pura
El estupefaciente, que se encontraba oculto en un doble fondo en la parte trasera del vehículo, fue trasladado para un pesaje preciso, confirmando los 200 kilos de cocaína pura. El valor de mercado de la droga incautada se estima en "millones de dólares", dependiendo de su destino final.
La fiscal Núñez dispuso tanto el secuestro del cargamento y del vehículo para su peritaje, como la implementación de nuevas medidas investigativas. El objetivo central es identificar la cadena de suministro, establecer el origen exacto del estupefaciente —"probablemente Bolivia"— y confirmar su destino, el cual se presume que no era el mercado local.
Narcotráfico de tránsito
Las autoridades consideran que Salta "funcionaba como provincia de tránsito hacia grandes centros urbanos de Argentina o incluso hacia el exterior", lo que refuerza la hipótesis de una estructura narco criminal bien organizada detrás del envío.
Los dos detenidos fueron trasladados para su identificación e indagatoria preliminar, mientras la investigación continúa para determinar la estructura completa de la organización involucrada y su posible conexión con redes internacionales de narcotráfico.
