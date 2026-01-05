Fabrizio Romano reveló quién podría ser el nuevo DT del Manchester United

Con el Manchester United sexto en la Premier League, la directiva del club ha decidido que es el momento adecuado para hacer un cambio."

El portugués promedió un 36,92% de victorias en los 63 partidos que disputó como entrenador del United, convirtiéndose en el DT con peor porcentaje de efectividad del club desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad.

image

Así como hay impacto por la salida de Amorim, también hay expectativa sobre quién podría reemplazarlo, y uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Xavi Hernández.

Fabrizio Romano dio a Xavi como posible reemplazo

Inmediatamente después de que el entrenador portugués dejara el cargo, comenzó a sonar el nombre de Xavi como su posible reemplazo.

Aunque era sabido que podría abandonar el puesto debido a los malos resultados, el entrenador español ya aparecía como uno de los principales candidatos.

Según afirmó el periodista Fabrizio Romano, Xavi está interesado en dirigir al Manchester United y esperará el llamado del club para ver si la negociación avanza.

Hasta el momento, Xavi dirigió al Al Sadd de Qatar y al FC Barcelona. Obtuvo nueve títulos nacionales (siete en Qatar y dos en España) y ha demostrado un estilo de juego atractivo y efectivo.

image

Las estadísticas, precisamente la gran falencia de Amorim en el United, lo acompañan de manera notable: a lo largo de su carrera como entrenador ha dirigido 245 partidos, con 157 victorias, 41 empates y 47 derrotas, lo que se traduce en una efectividad del 69,66 % de los puntos.

El Manchester United necesita resultados y un estilo de juego acorde a su rica historia, y la apuesta por Xavi podría ser interesante en ese sentido.

Habrá que esperar para ver si el club inglés decide avanzar con el español.

+ EN GOLAZO 24

Edinson Cavani, protagonista de una noticia que sacudió a Boca Juniors

Juan Cortese encendió la polémica en River Plate con Sebastián Villa