Manchester United empató con Leeds ayer domingo 4 de enero, en lo que fue el último partido de Rúben Amorim como entrenador de los Red Devils. Fabrizio Romano, especialista en este tipo de noticias, reveló quién podría ser el reemplazo del DT portugués.
SERÍA UN BOMBAZO
Fabrizio Romano reveló quién podría ser el nuevo DT del Manchester United
Rúben Amorim dejó de ser el entrenador del Manchester United y según Fabrizio Romano hay un DT muy importante que pica en punta.
Los resultados obtenidos bajo el mando de Amorim han sido malos. El entrenador estuvo a cargo del Manchester United durante 14 meses, luego de suceder a Erik ten Hag en noviembre de 2024.
Chau Rúben Amorim de Manchester United
Manchester United es uno de los equipos más importantes del mundo, y por eso la salida de su entrenador genera un impacto a nivel mundial, a pesar de los últimos años complicados del club.
Algunas de las líneas del comunicado oficial del club inglés fueron las siguientes:
"Rúben fue nombrado en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo.
Con el Manchester United sexto en la Premier League, la directiva del club ha decidido que es el momento adecuado para hacer un cambio."
El portugués promedió un 36,92% de victorias en los 63 partidos que disputó como entrenador del United, convirtiéndose en el DT con peor porcentaje de efectividad del club desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad.
Así como hay impacto por la salida de Amorim, también hay expectativa sobre quién podría reemplazarlo, y uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Xavi Hernández.
Fabrizio Romano dio a Xavi como posible reemplazo
Inmediatamente después de que el entrenador portugués dejara el cargo, comenzó a sonar el nombre de Xavi como su posible reemplazo.
Aunque era sabido que podría abandonar el puesto debido a los malos resultados, el entrenador español ya aparecía como uno de los principales candidatos.
Según afirmó el periodista Fabrizio Romano, Xavi está interesado en dirigir al Manchester United y esperará el llamado del club para ver si la negociación avanza.
Hasta el momento, Xavi dirigió al Al Sadd de Qatar y al FC Barcelona. Obtuvo nueve títulos nacionales (siete en Qatar y dos en España) y ha demostrado un estilo de juego atractivo y efectivo.
Las estadísticas, precisamente la gran falencia de Amorim en el United, lo acompañan de manera notable: a lo largo de su carrera como entrenador ha dirigido 245 partidos, con 157 victorias, 41 empates y 47 derrotas, lo que se traduce en una efectividad del 69,66 % de los puntos.
El Manchester United necesita resultados y un estilo de juego acorde a su rica historia, y la apuesta por Xavi podría ser interesante en ese sentido.
Habrá que esperar para ver si el club inglés decide avanzar con el español.
+ EN GOLAZO 24
Edinson Cavani, protagonista de una noticia que sacudió a Boca Juniors
Juan Cortese encendió la polémica en River Plate con Sebastián Villa