El Gobierno quiere preso a Jorge Rial: El periodista reveló el plan oficialista para cerrar Carnaval

Jorge Rial estuvo cerca de quedar tras las rejas luego de la investigación sobre Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, por presunta trama de corrupción.

16 de diciembre de 2025 - 10:34
El Gobierno quiere preos a Jorge Rial: El periodista hizo público el plan oficialista para cerrar Carnaval.

Foto: Captura de video X 16/12/2025

El nacimiento del canal de streaming Carnaval no fue como el del resto, sus investigaciones periodísticas en contra del Gobierno generaron repercusión y con Jorge Rial a la cabeza pusieron nerviosos a más de un funcionario. Es por eso que, según el reconocido conductor, desde el oficialismo buscaron ponerlo preso.

Un claro ejemplo fue el caso de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, quien fue apartado de su cargo luego de que se dieran a conocer varios audios en los que se refiere a presuntos pedidos de coimas en su organismo con los que dejó entrever que estaba implicada Karina Milei. El hecho provocó que quisieran allanar las casas de los periodistas implicados en la investigación.

"Hubo un viernes donde se reunieron en una oficina en Casa Rosada para meternos presos. Un viernes a la noche. Alguien dijo: 'Hay que meter preso a Rial. Decí que entró alguien más sensato y dijo: 'Lo que van a hacer es una locura'. Ese mismo viernes iban a salir allanamientos a las casas particulares de cada uno de nosotros. Ese mismo viernes estacionaron un Fálcon en la puerta de mi casa", expresó con suma seriedad.

Y siguió mediante el programa Cónclave el cual lleva adelante con Fabián Doman, Alejandro Fantino y Viviana Canosa: "Esto ya se veía venir, chicos. No nos olvidemos estos antecedentes por las dudas. El enemigo, si hay un enemigo, está afuera no está acá adentro". "A nostros nos quieren cerrar una fuente de laburo y a vos te quieren cerrar un lugar donde podés pensar", explicó.

Alejandro Fantino bancó a Jorge Rial en defensa de Carnaval

Si bien en el programa en cuestión Alejandro Fantino es quien mayor afinidad tiene con el Gobierno, esta vez aprovechó para sentar posicionamiento.

"Si cae este canal va a ser botón de muestra para que caigan un montón de otros canales, incluso libertarios", expresó.

Asimismo, aprovechó para hacer una reflexión sobre lo que fueron los Martín Fierro de los canales de streaming: "Era hubo una guerra en la entrega de los Martín Fierro. Se tiraban carpetas de un lado y del otro".

Está claro que desde el canal de streaming Carnaval sostienen que desde el entorno del presidente Javier Milei buscan acabar con el proyecto, sin embargo Fabián Doman afirmó que seguirá en 2026 y de esta manera hizo público que presentarán batalla.

