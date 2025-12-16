El Gobierno quiere preso a Jorge Rial: El periodista reveló el plan oficialista para cerrar Carnaval

Y siguió mediante el programa Cónclave el cual lleva adelante con Fabián Doman, Alejandro Fantino y Viviana Canosa: "Esto ya se veía venir, chicos. No nos olvidemos estos antecedentes por las dudas. El enemigo, si hay un enemigo, está afuera no está acá adentro". "A nostros nos quieren cerrar una fuente de laburo y a vos te quieren cerrar un lugar donde podés pensar", explicó.

Alejandro Fantino bancó a Jorge Rial en defensa de Carnaval

Si bien en el programa en cuestión Alejandro Fantino es quien mayor afinidad tiene con el Gobierno, esta vez aprovechó para sentar posicionamiento.

"Si cae este canal va a ser botón de muestra para que caigan un montón de otros canales, incluso libertarios", expresó.

Asimismo, aprovechó para hacer una reflexión sobre lo que fueron los Martín Fierro de los canales de streaming: "Era hubo una guerra en la entrega de los Martín Fierro. Se tiraban carpetas de un lado y del otro".

Está claro que desde el canal de streaming Carnaval sostienen que desde el entorno del presidente Javier Milei buscan acabar con el proyecto, sin embargo Fabián Doman afirmó que seguirá en 2026 y de esta manera hizo público que presentarán batalla.

