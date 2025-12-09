La ceremonia de los Martín Fierro de Cine 2025 dejó una mezcla de emoción y polémica, con Guillermo Francella llevándose el oro por Homo Argentum mientras la gala se llenaba de momentos que desafiaban la solemnidad del evento. En redes, los trolls libertarios aprovecharon cada lágrima y discurso para burlarse de los actores K, transformando la noche en un espectáculo paralelo.
EUFORIA TROLL
Martín Fierro: Ganó Francella y los libertarios celebran las lágrimas de actores K
Guillermo Francella ganó el Martín Fierro por "Homo Argentum" y los libertarios explotaron en redes burlándose de los actores K y la "zurditud" de la gala.
Guillermo Francella ganó y los libertarios no se aguantaron
Desde el primer momento, quedó claro que la noche no iba a ser neutral. Guillermo Francella (que no estuvo presente en la ceremonia) fue coronado como Mejor Actor de Cine, lo que provocó una reacción inmediata en redes, con comentarios que no buscaban reconocer su trabajo sino burlarse de la identificación política de otros premiados y de la supuesta "zurditud" del evento.
"Martin Fierro de zurdos", "rejunte de lágrimas de zurdos mamá" o "papelón de actrices K en los Martín Fierro de Cine ¡llantos masivos!" fueron algunos de los comentarios que aparecieron en X (ex Twitter), donde los libertarios festejaban más la incomodidad de algunos o sus llantos mientras daban sus discursos que el mérito artístico de Francella. Porque al final, para una parte del público, la política terminó siendo el verdadero espectáculo de la noche.
Los Martín Fierro que celebraron cine y series de verdad
Quitando los comentarios políticos y las provocaciones en redes, los Martín Fierro de Cine 2025 dejaron claros protagonistas artísticos. La serie El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, se llevó el Martín Fierro de Oro a la mejor serie y varios premios técnicos, incluyendo mejor guion, dirección y dirección de fotografía. La serie, adaptación de la historieta clásica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, destacó por combinar ciencia ficción con un retrato intenso de la resistencia humana en Buenos Aires ante una invasión alienígena, consolidando así al talento argentino frente a la mirada internacional.
En cine, Natalia Oreiro recibió el Martín Fierro de Oro por La Mujer de la Fila, y en su discurso emocionado agradeció a todos los que la acompañaron desde chica: "Muchísimas gracias, no sé qué decir. Gracias a mí, que confié en mí y que fui atrás de mis sueños siendo muy chica. Gracias a mis padres que confiaron también en mí y me dieron libertad. Gracias Argentina por brindarme un hogar y una profesión".
Además, la gala rindió homenaje a películas y figuras emblemáticas como los 25 años de Nueve Reinas, los 40 años de Esperando la Carroza y la trayectoria de Marta González, demostrando que, pese a los comentarios en redes y la teatralización política, el reconocimiento artístico y la historia del cine argentino siguen siendo el centro de la noche.
La gala dejó claro que los Martín Fierro son, aparte de una premiación, un reflejo de la sociedad argentina, con sus tensiones, alegrías y debates, donde el talento real convive con la política y el show mediático, haciendo de cada estatuilla algo más que un simple premio.
---------------------------------------------------------------------
