Martín Fierro: Ganó Francella y los libertarios celebran las lágrimas de actores K

image El Eternauta y Natalia Oreiro se llevaron los premios más importantes, mostrando la fuerza del talento argentino. La gala también homenajeó clásicos y figuras históricas del cine nacional.

Además, la gala rindió homenaje a películas y figuras emblemáticas como los 25 años de Nueve Reinas, los 40 años de Esperando la Carroza y la trayectoria de Marta González, demostrando que, pese a los comentarios en redes y la teatralización política, el reconocimiento artístico y la historia del cine argentino siguen siendo el centro de la noche.

La gala dejó claro que los Martín Fierro son, aparte de una premiación, un reflejo de la sociedad argentina, con sus tensiones, alegrías y debates, donde el talento real convive con la política y el show mediático, haciendo de cada estatuilla algo más que un simple premio.

