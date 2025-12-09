El domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la entrega de los Martín Fierro de los canales de streaming y el hecho desde un principio generó malestar en Nicolás Occhiato, fundador de LUZU TV, teniendo en cuenta que será transmitido vía Telefe y OLGA, que comanda su principal competidor: Migue Granados.
FUEGO AMIGO
Nicolás Occhiato le declaró la guerra a Telefe de cara a los Martín Fierro de los canales de streaming
Por medio de las redes sociales Nicolás Occhiato le pidió a sus fanáticos que no sea parte de la terna "Mejor Comunidad" que requiere del voto de los usuarios.
En esta ocasión de acuerdo señalaron en el canal televisivo Intrusos, las autoridades del canal de las pelotas pusieron el grito en el cielo luego de que el empresario vía redes sociales le comunicara a su fanáticos que no deberían votar para la terna a "Mejor Comunidad".
Para la furia de la señal a la que también forma parte y donde condujo La Voz Argentina, el comunicador escribió:
Por su parte, el periodista Rodrigo Lussich fue quien reveló: “En Telefe están furiosos con Nico Occhiato, que está tirando de bombo la entrega porque la hace Olga”. Y sumó tajante: “Tira a matar a los premios, a la guita que se puede recaudar con eso, porque es una transmisión carísima que parece que nadie va a ganar plata. Esto cayó como una bomba en Telefe. La furia es total".
Migue Granados se refirió a su enemistad con Nicolás Occhiato
En la actualidad, en medio del auge de los canales de streaming, LUZU TV y OLGA llevan la delantera con una amplia diferencia con el resto.
En diálogo con el periodista Iván Schargrodsky mediante C+ el rosarino recordó cuando decidió apostar por las grandes figuras de la señal que creó Nicolás Occhiato y explicó: "Yo creo que ya pasó es fervor de 'tanto'. Yo creo que ya pasó. Ya, por lo menos, a mí no me preocupa. Ya me da paja incluso, antes por lo menos me divertía".
"Ni siquiera tenemos el mismo público. O sea, uno de los dos canales apaga o prende y al otro no le cambia. Creo que ya medio como que pasó", añadió posteriormente aunque aclaró que en el caso de que vuelva a tentar a alguien para que forme parte de sus filas lo van a volver a "putear".
No obstante, señaló que en su momento ningún colega lo insultó sino que fueron los fanáticos a pesar de que confesó que en el caso de que por ejemplo fueran en busca de Damián Betular también le molestaría.
