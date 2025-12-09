Nicolás Occhiato le declaró la guerra a Telefe de cara a los Martín Fierro de los canales de streaming

Migue Granados se refirió a su enemistad con Nicolás Occhiato

En la actualidad, en medio del auge de los canales de streaming, LUZU TV y OLGA llevan la delantera con una amplia diferencia con el resto.

En diálogo con el periodista Iván Schargrodsky mediante C+ el rosarino recordó cuando decidió apostar por las grandes figuras de la señal que creó Nicolás Occhiato y explicó: "Yo creo que ya pasó es fervor de 'tanto'. Yo creo que ya pasó. Ya, por lo menos, a mí no me preocupa. Ya me da paja incluso, antes por lo menos me divertía".

"Ni siquiera tenemos el mismo público. O sea, uno de los dos canales apaga o prende y al otro no le cambia. Creo que ya medio como que pasó", añadió posteriormente aunque aclaró que en el caso de que vuelva a tentar a alguien para que forme parte de sus filas lo van a volver a "putear".

No obstante, señaló que en su momento ningún colega lo insultó sino que fueron los fanáticos a pesar de que confesó que en el caso de que por ejemplo fueran en busca de Damián Betular también le molestaría.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Diputado libertario pintó de violeta el despacho de Mayra Mendoza (y quedó en 'offside')

Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta

Lo que esconde el 'Caso Chiqui Tapia': Bajo consumo, desempleo, no reservas, sin crédito