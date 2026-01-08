Hace algunos días Ángel de Brito anunció en LAM que finalmente Andrea Taboada no seguirá formando parte del panel de Intrusos y en esta ocasión durante la noche del miércoles (07/01) aprovechó para llamar al aire a su colega Adrián Pallares para que explicara cuál fue el motivo de su partida.
"DECIDIÓ NO HACER EL VERANO"
Adrián Pallares explicó el verdadero motivo de la desvinculación de Andrea Taboada de Intrusos
Ángel de Brito llamó en medio del programa a su colega Adrián Pallares para que brinde más detalles al respecto de la abrupta salida de la panelista.
"Se reunió con la producción y entre ambas partes, por algún motivo, decidieron que no continuara", aclaró quien conduce el ciclo televisivo durante las tardes de la semana junto a su socio y amigo Rodrigo Lussich.
Asimismo, en cuanto a su polémica salida, dijo que no tuvo la oportunidad de hablar con su excompañera y explicó por qué no se despidió del programa: "Como no volvió de sus vacaciones y ella decidió no hacer el verano".
Y luego agregó: "Si el 28 de febrero no conseguíamos a nadie, nadie dice que Andrea Taboada no hubiera seguida trabajando en el programa. No sé si apresuró o cómo fue la charla. Uno quiere cambios, pero nada estaba decidido, uno no sabe cómo se van dando las cosas".
Adrián Pallares aprovechó para cruzar a La Barby
Sobre el final de la entrevista, Adrián Pallares aprovechó para disparar contra La Barby quien había señalado que en Intrusos solo hablaban los conductores y la panelista Paula Varela.
En tono poco amigable, en contraofensiva apuntó contra Elizabeth Vernaci: "Vos trabajás con la conductora más maltratadora de la radiofonía argentina".
Luego de que terminara la comunicación, Ángel de Brito lanzó de manera socarrona: "Produzco un llamado en vivo y lo pelean. ¿Lo odian todos a Pallares?".
Y siguió: "Estás malísima vos Barby". A lo que su compañera le contestó: "¿Cómo me va a decir que trabajo con una maltratadora un atrevido loco?".
