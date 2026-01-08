Adrián Pallares explicó el verdadero motivo de la desvinculación de Andrea Taboada de Intrusos

Adrián Pallares aprovechó para cruzar a La Barby

Sobre el final de la entrevista, Adrián Pallares aprovechó para disparar contra La Barby quien había señalado que en Intrusos solo hablaban los conductores y la panelista Paula Varela.

En tono poco amigable, en contraofensiva apuntó contra Elizabeth Vernaci: "Vos trabajás con la conductora más maltratadora de la radiofonía argentina".

Luego de que terminara la comunicación, Ángel de Brito lanzó de manera socarrona: "Produzco un llamado en vivo y lo pelean. ¿Lo odian todos a Pallares?".

Y siguió: "Estás malísima vos Barby". A lo que su compañera le contestó: "¿Cómo me va a decir que trabajo con una maltratadora un atrevido loco?".

