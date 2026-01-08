El Nueve apuesta por Eugenia Tobal para cubrir el lugar que dejó Jimena Monteverde

El comunicador, de 31 años, se desempeñaba como coordinador del programa de streaming Bendito Stream, y quedó en el ojo de la tormenta tras una denuncia formal por acoso laboral que presentó Valentina Kurchan, una trabajadora vinculada al emprendimiento audiovisual.

"Atento a los hechos de público conocimiento y ante reiteradas consultas periodísticas acerca de Franco Casella y la supuesta denuncia por maltrato y acoso laboral, desde Telearte S.A. queremos destacar que el nueve repudia la violencia en todas sus formas", comenzaron manifestando a través del texto oficial

Asimismo, la señal continuó remarcando su postura institucional: "Nuestra empresa está plenamente comprometida con la generación de políticas proactivas que construyan y resguarden un ambiente de trabajo pacífico, respetuoso y libre de violencia, promoviendo, además, acciones que garantizan la igualdad de oportunidades y derechos de todos sus empleados".

---------------------

