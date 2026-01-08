Luego de la partida de Jimena Monteverde a El Trece donde debutó con el programa La cocina rebelde, desde las autoridades de El Nueve debieron pensar en la persona indicada para que ocupe el espacio que dejó en Escuela de cocina y al parecer la señalada fue Eugenia Tobal.
CUÁNDO DEBUTARÍA
El Nueve apuesta por Eugenia Tobal para cubrir el lugar que dejó Jimena Monteverde
La periodista Laura Ubfal aseguró que la reconocida actriz es la apuntada por las autoridades de El Nueve para que se haga cargo del ciclo Escuela de Cocina.
De acuerdo a la información que brindó la periodista Laura Ubfal, la actriz "cerró con Kuarzo y Canal 9 y estará debutando el próximo lunes 12 con parte del equipo que quedó en el programa como el tano Roberto Ottini y nuevos integrantes del staff que se están cerrando por estas horas".
Es preciso recordar que la artista estuvo al frente de Cocineros Argentinos por medio de la pantalla de la TV Pública entre 2017 y 2019. El público aceptó su rol aunque debió dejar de hacerlo cuando decidió tomarse licencia para dedicarse a su embarazo y estar con su madre.
Asimismo en 2025 estuvo ligada a las ornallas teniendo en cuenta que fue participante de MasterChef Celebrity donde no la pasó del todo bien al destacar que su relación con el jurado Germán Martitegui no fue óptima. "Tal vez las críticas están buenísimas, yo las acepto todas, pero las constructivas están más buenas que las destructivas, me parece, siempre en la vida", dijo cuando abandonó el certamen en diálogo con Verónica Lozano en el programa Chef al Diván.
El Nueve sacó un duro comunicado que salpica a Beto Casella
La salida de Beto Casella de El Nueve no fue en los mejores términos y desde el canal lo dejaron claro cuando hace algunos días emitieron un fuerte comunicado en contra de su hijo Franco.
El comunicador, de 31 años, se desempeñaba como coordinador del programa de streaming Bendito Stream, y quedó en el ojo de la tormenta tras una denuncia formal por acoso laboral que presentó Valentina Kurchan, una trabajadora vinculada al emprendimiento audiovisual.
"Atento a los hechos de público conocimiento y ante reiteradas consultas periodísticas acerca de Franco Casella y la supuesta denuncia por maltrato y acoso laboral, desde Telearte S.A. queremos destacar que el nueve repudia la violencia en todas sus formas", comenzaron manifestando a través del texto oficial
Asimismo, la señal continuó remarcando su postura institucional: "Nuestra empresa está plenamente comprometida con la generación de políticas proactivas que construyan y resguarden un ambiente de trabajo pacífico, respetuoso y libre de violencia, promoviendo, además, acciones que garantizan la igualdad de oportunidades y derechos de todos sus empleados".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Cachetazo para América TV: El programa que levantó y amenaza con volver
La moda de los hongos que preocupa cada vez más a la ciencia
Google estaría por permitir lo que siempre prohibió en Gmail
El nuevo beneficio de Mercado Pago que genera furor entre los usuarios
La miniserie +18 que recibe puntaje perfecto y aplausos de la crítica