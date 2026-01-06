En medio del inicio del 2026 desde Intrusos decidieron que Andrea Taboada no continúe en el ciclo televisivo en su temporada número 26. "Me enteré por Laura Ubfal que sacaron a Andrea Taboada de Intrusos. No vuelve", contó Ángel de Brito en LAM.
"NO VUELVE"
Intrusos se cansó de una panelista y no se le renovará el contrato: Quién es
El conductor Ángel de Brito anunció a través de LAM cuál es la periodista que no seguirá en Intrusos en 2026 por decisión de la producción.
El conductor amplió la versión y sumó más detalles al respecto de la salida de la panelista del programa que se emite de lunes a viernes por la pantalla de América TV: "Contó Laura que hay varios reemplazos en el panel", agregó. Asimismo, explicó que intentó comunicarse con sus colegas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich para obtener su versión pero no obtuvo respuestas.
Es preciso recordar que días atrás la comunicadora en diálogo con Entrometidos había negado rotundamente la posibilidad de que dejara vacante su lugar y negó cualquier tipo de conflicto con la producción.
De acuerdo a su relato, se había tomado un par de días de vacaciones con el fin de retornar luego de las fiestas aunque eso no ocurrió y finalmente no volverá a ser parte. De esta manera, debera analizar cómo continuará su carrera televisiva teniendo en cuena que finalmente no será donde lo hizo durante años.
Karina Iavícoli cambió Intrusos por LAM
A su vez, otra panelista que no será parte de Intrusos en 2026 es Karina Iavícoli que decidió irse para desembarcar en LAM.
Cuando se acerca fin de año los programas televisivos comienzan a analizar lo que será el año entrante y suelen tantear o en el mejor de los casos contratar a quienes consideran imprescindibles para realizar el producto.
"Vuelve Karina Iavícoli. Ella va a estar tres veces por semana, es rotativa. Termina a fin de mes en Intrusos y se suma acá", había anunciado a mediados de diciembre Ángel de Brito.
De esta manera, tras la sensible baja de Yanina Latorre que estará completamente abocada al ciclo Sálvese quien pueda, el equipo quedó integrado por: La Barby, Juli Argenta, Romi Scalora y Laura Ubfal, Denise Dumas y el flamante ingreso de Carolina Molinari.
---------------------
