Intrusos se cansó de una panelista y no se le renovará el contrato: Quién es

Cuando se acerca fin de año los programas televisivos comienzan a analizar lo que será el año entrante y suelen tantear o en el mejor de los casos contratar a quienes consideran imprescindibles para realizar el producto.

"Vuelve Karina Iavícoli. Ella va a estar tres veces por semana, es rotativa. Termina a fin de mes en Intrusos y se suma acá", había anunciado a mediados de diciembre Ángel de Brito.

De esta manera, tras la sensible baja de Yanina Latorre que estará completamente abocada al ciclo Sálvese quien pueda, el equipo quedó integrado por: La Barby, Juli Argenta, Romi Scalora y Laura Ubfal, Denise Dumas y el flamante ingreso de Carolina Molinari.

