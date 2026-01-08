Adiós a la teocracia: Manifestantes en Irán controlan 2 ciudades (Abdanan y Malekshahi)

La ciudad de Abdanan está situada en la provincia de Ilam, en el oeste de Irán, cerca de la frontera con Irak, y Malekshahi está a unos 100 kilómetros de distancia.

El Consejo Nacional de la Resistencia de Irán informa que las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) intentaron atacar a los manifestantes en Abdanan. En respuesta, los manifestantes incendiaron la cadena de tiendas Ofogh Kourosh, propiedad del CGRI.

En la ciudad de Malekshahi, estallaron enfrentamientos durante el funeral de Fares Agha Mohammadi, asesinado el día anterior. Según informes locales, cuando Abdanan fue invadido por manifestantes, la policía comenzó a unirse a ellos.

Reza Pahlavi

El líder de la oposición iraní en el exilio, Reza Pahlavi , residente en USA, ha expresado su apoyo a las protestas.

El 06/01, Pahlavi publicó un artículo de opinión en The Washington Post, donde afirmaba que Irán, a partir de 2026, "se encontraba en el umbral de una profunda transformación".

Él cree que la República Islámica está ahora "más débil y dividida que en cualquier otro momento desde 1979".

Pahlavi afirma que los manifestantes, junto con sus llamados a la libertad, también corean su nombre y, por lo tanto, escribe, está listo para liderar "la transición de la tiranía a un futuro democrático elegido por el propio pueblo".

Pahlavi propone unir a las fuerzas democráticas de Irán en torno a 3 principios fundamentales:

la integridad territorial del país,

la protección de las libertades individuales y la igualdad para todos los ciudadanos, y

la separación de la religión y el Estado.

"Estos 3 principios deben respaldarse con un proceso de reconciliación nacional y un referéndum para determinar la futura forma democrática de gobierno", escribió Pahlavi.

Las agencias de noticias estatales iraníes niegan que los manifestantes hayan tomado Abdanan y Malekshahi.

La agencia estatal Irna informa que la policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes en Abdanan, mientras que Tasnim añade que los manifestantes se dispersaron y pronto se restableció la paz y la seguridad en las calles de la ciudad.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, respondió a la declaración de Donald Trump unos días antes, afirmando que Estados Unidos estaba dispuesto a "ayudar" a los manifestantes iraníes, afirmando que "los asuntos internos de Irán no son asunto de nadie" sino de su pueblo. "El gobierno y el pueblo están en un estado de interacción y diálogo", añadió.

El Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, solo se pronunció sobre las protestas una vez: el 03/01, el 7mo. día de protestas callejeras. Reconoció los problemas económicos del país (que inicialmente desencadenaron las manifestaciones), pero calificó la inestabilidad de la moneda nacional como "obra del enemigo".

"La protesta está justificada, pero protestar no es un disturbio. Estamos hablando con los manifestantes y las autoridades deberían dialogar con ellos. Pero hablar con los alborotadores es inútil. Hay que poner al alborotador en su lugar", escribió Jamenei .

La tensión también se mantiene alta en Teherán, donde los comerciantes del Gran Bazar continúan protestando, a los que se suman estudiantes que se manifiestan bajo los lemas "Muerte al dictador" y "Protestar es nuestro derecho inalienable".

En varias zonas de la ciudad, según el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, las protestas han escalado hasta convertirse en enfrentamientos con las fuerzas del régimen.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en el extranjero, al menos 36 personas —34 manifestantes y 2 miembros de las fuerzas del régimen— han muerto en 10 días de protestas en todo el país (activistas de derechos humanos las han documentado en 27 provincias y 22 universidades). Más de 2.000 manifestantes más han sido arrestados, informa HRANA.

Las provincias occidentales son las más afectadas

Desde entonces, la agitación se ha extendido por todo el país en medio de una creciente angustia por las dificultades económicas, incluyendo la inflación desbocada impulsada por la mala gestión y las sanciones occidentales, y las restricciones a las libertades políticas y sociales.

Tras los anuncios de Israel y el presidente de Estados Unidos, no hay excusa para quienes salen a las calles para provocar disturbios y disturbios, declaró el presidente del Tribunal Supremo, Gholamhossein Mohseni Ejei, jefe del poder judicial iraní, según los medios estatales.

"De ahora en adelante, no habrá indulgencia para quien ayude al enemigo contra la República Islámica y la calma del pueblo", declaró Ejei.

Las autoridades iraníes no han proporcionado una cifra de muertos entre los manifestantes, pero han dicho que al menos dos miembros de los servicios de seguridad han muerto y más de una docena han resultado heridos.

Las provincias occidentales de Irán han sido testigos de las protestas más violentas.

"Durante el funeral de 2 personas en Malekshahi el martes, varios asistentes comenzaron a corear duras consignas antisistema", informó la agencia de noticias iraní Fars.

Después del funeral, Fars dijo que "unos 100 dolientes entraron en la ciudad y destrozaron 3 bancos... Algunos comenzaron a disparar contra la policía que intentaba dispersarlos.”

La agencia de noticias semioficial Mehr dijo que los manifestantes irrumpieron en una tienda de alimentos y vaciaron bolsas de arroz, que se ha visto afectada por la inflación galopante que ha hecho que los alimentos básicos comunes sean cada vez más inasequibles para muchos iraníes.

