El domingo (01/03) Beto Casella volvió a referirse a la polémica salida de Tamara Pettinato de Bendita y fue contundente: “No vino a pedir disculpas”. El conductor que estuvo como invitado en el ciclo televisivo de América TV y relató cómo atravesó el escándalo desatado tras la difusión del video grabado junto al expresidente Alberto Fernández.
"POCAS VECES SUFRÍ TANTO"
La verdad de Beto Casella sobre la polémica en Bendita con Tamara Pettinato
Invitado en Infama, el conductor Beto Casella recordó el estrés que sufrió tras el video de la panelista con el expresidente Alberto Fernández.
Durante la entrevista que lideró Marcela Tauro, el entrevistado confesó el fuerte impacto personal que le generó la situación. “Pocas veces sufrí tanto un proceso de estrés como aquella vez. Tenía miedo de que me influya en la salud”, aseguró. Además, describió el clima de esos días: “Era abrir el celular y era una catarata”.
A su vez, explicó que inicialmente creyó que el material era falso. “Me muestran el video y les digo: ‘Es un meme, es inteligencia artificial, jodeme’. Pero ya lo estaban pasando en otros canales”, recordó. La viralización del contenido aceleró los tiempos y tensó la dinámica interna del programa.
Sobre el desenlace, fue filoso: “No puede venir alguien a fingir demencia con tapa de Clarín y hacer de cuenta que no pasa nada”. Según contó, le sugirió que se tomara unos días, pero ella se habría ofendido y se dio por despedida. “Después mandó un audio diciendo que la maltratamos. No supe más nada de ella. Me quedé con la idea de que renunció”, cerró.
El regreso de Tamara Pettinato a Bendita a pura ironía en contra de Beto Casella
Hace algunos días Tamara Pettinato volvió al panel de Bendita después de un año y medio de ausencia, marcando un regreso cargado de ironía y referencias al pasado reciente del ciclo. La expanelista reapareció en el programa de El Nueve, ahora conducido por Edith Hermida, tras la salida de Beto Casella de la conducción.
Su vuelta al ciclo televisivo se produce luego de un período atravesado por tensiones internas y un fuerte escándalo mediático que la tuvo como protagonista.
La actual conductora recibió a la panelista con humor, fiel al estilo del programa. “Vio luz y entró. La dejaron entrar, no sé cómo: Tamara Pettinato”, expresó entre risas, provocando un clima distendido en el estudio. La frase marcó el tono de una bienvenida que combinó complicidad y sarcasmo, reflejando el histórico vínculo entre ambas.
Asimismo, lejos de esquivar las referencias al cambio de conducción, la hija de Roberto Pettinato respondió con una frase que generó carcajadas en el panel: “Sabía que te ibas a quedar con todo, te amo”. Luego redobló la apuesta con suma ironía: “Yo siempre dije: ‘Edith se va a quedar con todo’. Y yo voy a estar ahí cuando se quede con todo”, en lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia quien fue el conductor histórico del ciclo televisivo.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Yanina Latorre quiso hacerse la diva y terminó humillada: "Quién le va a decir que está..."
La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor
LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe
Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí
Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras gestiones de Chiqui Tapia y la AFA