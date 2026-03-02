La verdad de Beto Casella sobre la polémica en Bendita con Tamara Pettinato

El regreso de Tamara Pettinato a Bendita a pura ironía en contra de Beto Casella

Hace algunos días Tamara Pettinato volvió al panel de Bendita después de un año y medio de ausencia, marcando un regreso cargado de ironía y referencias al pasado reciente del ciclo. La expanelista reapareció en el programa de El Nueve, ahora conducido por Edith Hermida, tras la salida de Beto Casella de la conducción.

Su vuelta al ciclo televisivo se produce luego de un período atravesado por tensiones internas y un fuerte escándalo mediático que la tuvo como protagonista.

La actual conductora recibió a la panelista con humor, fiel al estilo del programa. “Vio luz y entró. La dejaron entrar, no sé cómo: Tamara Pettinato”, expresó entre risas, provocando un clima distendido en el estudio. La frase marcó el tono de una bienvenida que combinó complicidad y sarcasmo, reflejando el histórico vínculo entre ambas.

Asimismo, lejos de esquivar las referencias al cambio de conducción, la hija de Roberto Pettinato respondió con una frase que generó carcajadas en el panel: “Sabía que te ibas a quedar con todo, te amo”. Luego redobló la apuesta con suma ironía: “Yo siempre dije: ‘Edith se va a quedar con todo’. Y yo voy a estar ahí cuando se quede con todo”, en lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia quien fue el conductor histórico del ciclo televisivo.

