Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras gestiones de Chiqui Tapia y la AFA

Jorge Giménez, titular de la FVF, es considerado un “ahijado” político de Delcy Rodríguez. Eso destrabó una negociación que por la vía oficial sigue bloqueada. Gallo regresa a Argentina junto al Pro Secretario de AFA Luciano Nakis; y el Secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares

Venezuela: la AFA comunicó la liberación antes que Cancillería

La familia de Nahuel Gallo (tiene una esposa y un hijo venezolano) y el Gobierno argentino habían mantenido reclamos constantes por su liberación pero todo se limitó a cuestione meramente declarativas.

Tomaron al gendarme detenido como una bandera política pero, en la práctica, no desarrollaron acciones concretas tendientes a su liberación bajo el argumento de la nula relación que existe hoy entre Venezuela y Argentina.

La diputada nacional Marcela Pagano expresó en X:

"Por fin podemos decirlo! Nahuel Gallo LIBRE!!! Una gestión que se le debe a la diplomacia parlamentaria argentina no oficialista, ex embajadores y especialmente a la diplomacia deportiva de la AFA. Todo lo que entorpecieron desde Cancillería lo desactivamos desde el sentido común. Esto nos demuestra que todos unidos, distinción partidaria, superamos la inoperancia oficial. Que Dios bendiga a nuestros compatriotas y le dé paz a la familia Gallo de una buena vez".