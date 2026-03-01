urgente24
Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras gestiones de Chiqui Tapia y la AFA

La AFA negoció la liberación y envió un avión para repatriarlo. La gestión casi fracasa porque el juez Diego Amarante no permitió el viaje de Chiqui Tapia.

01 de marzo de 2026 - 19:30
Venezuela: el gendarme argenino Nahuel Gallo vuelve al paìs

Venezuela: el gendarme argenino Nahuel Gallo vuelve al paìs

El domingo primero de marzo, desde horas del mediodía, se difundieron videos grabados por presos difundidos desde el interior del penal El Rodeo, en Venezuela donde los reos aseguraban que el gendarme argentino Nahuel Gallo había sido liberado.

Las gestiones con el gobierno caribeño estuvieron a cargo de la Asociación del Fùtbol Argentino. Desde la institución postearon: "El fútbol, un puente humanitario".

Chiqui Tapia pidió permiso para viajar a Venezuela y le dejó claro al magistrado Amarante en claro que esta era la razón humanitaria que lo llevaba. Sin embargo se lo prohibió y la presidenta venezolana Delcy Rodríguez dio marcha atrás. Por suerte la negociación siguió igual y lograron lo que el gobierno argentino no pudo.

Nahuel Gallo rumbo a Argentina tras una gestión de AFA que estuvo a punto de fracasar

Nahuel Gallo rumbo a Argentina tras una gestión de AFA que estuvo a punto de fracasar

Las conversaciones sobre Nahuel gallo, vía la AFA y la Federación Venezolana de Fútbol empezaron hace más de un año cuando Tapia viajó a ese país por el Sub20 en el verano del 2025.

Por entonces, las relaciones diplomáticas Argentina-Venezuela, estaban rotas y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le pedía a la dirigencia deportiva que el combinado albiceleste no jugara dicho torneo. Decía que los juveniles podrían ser secuestrados durante el certamen.

Jorge Giménez, titular de la FVF, es considerado un “ahijado” político de Delcy Rodríguez. Eso destrabó una negociación que por la vía oficial sigue bloqueada. Gallo regresa a Argentina junto al Pro Secretario de AFA Luciano Nakis; y el Secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares

Venezuela: la AFA comunicó la liberación antes que Cancillería

La familia de Nahuel Gallo (tiene una esposa y un hijo venezolano) y el Gobierno argentino habían mantenido reclamos constantes por su liberación pero todo se limitó a cuestione meramente declarativas.

Tomaron al gendarme detenido como una bandera política pero, en la práctica, no desarrollaron acciones concretas tendientes a su liberación bajo el argumento de la nula relación que existe hoy entre Venezuela y Argentina.

Marcela Pagano

Marcela Pagano

La diputada nacional Marcela Pagano expresó en X:

"Por fin podemos decirlo! Nahuel Gallo LIBRE!!! Una gestión que se le debe a la diplomacia parlamentaria argentina no oficialista, ex embajadores y especialmente a la diplomacia deportiva de la AFA. Todo lo que entorpecieron desde Cancillería lo desactivamos desde el sentido común. Esto nos demuestra que todos unidos, distinción partidaria, superamos la inoperancia oficial. Que Dios bendiga a nuestros compatriotas y le dé paz a la familia Gallo de una buena vez".

