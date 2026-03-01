El domingo primero de marzo, desde horas del mediodía, se difundieron videos grabados por presos difundidos desde el interior del penal El Rodeo, en Venezuela donde los reos aseguraban que el gendarme argentino Nahuel Gallo había sido liberado.
LA SIDE Y CANCILLERÍA EN OFF SIDE
Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras gestiones de Chiqui Tapia y la AFA
La AFA negoció la liberación y envió un avión para repatriarlo. La gestión casi fracasa porque el juez Diego Amarante no permitió el viaje de Chiqui Tapia.
Chiqui Tapia pidió permiso para viajar a Venezuela y le dejó claro al magistrado Amarante en claro que esta era la razón humanitaria que lo llevaba. Sin embargo se lo prohibió y la presidenta venezolana Delcy Rodríguez dio marcha atrás. Por suerte la negociación siguió igual y lograron lo que el gobierno argentino no pudo.
Las conversaciones sobre Nahuel gallo, vía la AFA y la Federación Venezolana de Fútbol empezaron hace más de un año cuando Tapia viajó a ese país por el Sub20 en el verano del 2025.
Por entonces, las relaciones diplomáticas Argentina-Venezuela, estaban rotas y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le pedía a la dirigencia deportiva que el combinado albiceleste no jugara dicho torneo. Decía que los juveniles podrían ser secuestrados durante el certamen.
Venezuela: la AFA comunicó la liberación antes que Cancillería
La familia de Nahuel Gallo (tiene una esposa y un hijo venezolano) y el Gobierno argentino habían mantenido reclamos constantes por su liberación pero todo se limitó a cuestione meramente declarativas.
La diputada nacional Marcela Pagano expresó en X:
"Por fin podemos decirlo! Nahuel Gallo LIBRE!!! Una gestión que se le debe a la diplomacia parlamentaria argentina no oficialista, ex embajadores y especialmente a la diplomacia deportiva de la AFA. Todo lo que entorpecieron desde Cancillería lo desactivamos desde el sentido común. Esto nos demuestra que todos unidos, distinción partidaria, superamos la inoperancia oficial. Que Dios bendiga a nuestros compatriotas y le dé paz a la familia Gallo de una buena vez".