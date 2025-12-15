Forest City: la ciudad fantasma que abarata uno de los viajes más caros del mundo

Ahí aparece el dato que cambia la ecuación. Dormir en Forest City cuesta menos de la mitad de lo que vale alojarse en Singapur. Mientras en la ciudad-Estado una noche rara vez baja de los 80 euros, del lado malasio se consiguen alojamientos desde US$30, una diferencia que impacta de lleno en el costo total del viaje y explica por qué este lugar volvió al radar turístico.

Embed - Exploring the World's Largest $100 Billion Failed Ghost City (why did nobody move here?)

Dormir del otro lado para recorrer Singapur

La lógica es simple: Forest City no reemplaza a Singapur, la complementa. Funciona como base. Se duerme más barato y se cruza para recorrer la ciudad durante el día. Para estadías de varios días, el ahorro acumulado permite destinar presupuesto a lo que realmente encarece el viaje: atracciones, transporte interno y gastronomía.

Forest City ofrece playas, paseos costeros, áreas comunes de estilo resort y servicios básicos operativos. Todo sin multitudes. Esa tranquilidad extrema es parte de su atractivo y también de su límite. No hay vida nocturna intensa ni barrios vibrantes; el interés está en el contraste, en el silencio y en la comodidad a bajo costo.

No es una opción para cualquiera. Quienes buscan movimiento constante pueden sentirla demasiado quieta. Para quienes priorizan espacio, servicios y precio, esta ciudad semivacía funciona como una anomalía útil frente a uno de los destinos más caros del mundo. Forest City no es la ciudad del futuro que prometió ser, pero sí una alternativa inesperada para acercarse a Singapur gastando bastante menos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/historyinmemes/status/1981377824444629112?s=20&partner=&hide_thread=false Built at a staggering cost of $100 billion, Malaysia’s Forest City was meant to house 700,000 residents—but today, the futuristic mega-project stands nearly empty, a modern ghost town on reclaimed land near Singapore. pic.twitter.com/CaEcc8FJDA — Historic Vids (@historyinmemes) October 23, 2025

Más noticias en Urgente24:

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina

Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing

Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River

Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta