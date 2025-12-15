De un lado, una de las ciudades más caras del mundo. Del otro, rascacielos verdes y calles silenciosas frente al mar. Forest City, en el sur de Malasia, rompe ese contraste turístico a pocos kilómetros de Singapur. La pregunta no es qué es este lugar, sino por qué se convirtió en una alternativa inesperada para viajar a la ciudad-Estado más cara de Asia
UN LUJO EN LIQUIDACIÓN
Forest City: la ciudad fantasma que abarata uno de los viajes más caros del mundo
Pensada para millones y hoy casi vacía, Forest City se convirtió en una base accesible para conocer Singapur.
Impulsada a mediados de la década pasada por el gigante inmobiliario chino Country Garden, en asociación con desarrolladores locales, Forest City fue presentada como una ciudad del futuro: ecológica, autosuficiente y pensada para albergar a cientos de miles de personas. La iniciativa se volvió tendencia hace algunos años por su escala desmesurada y su rápida caída en desgracia. Hoy, el lugar vuelve a circular con fuerza en redes sociales a partir de un video del canal de YouTube Yes Theory, un grupo de viajeros conocido por su lema 'Seek Discomfort', que podría resumirse como ‘salir de la zona de confort’, y que se propuso recorrer el complejo para entender cómo se vive en un espacio diseñado para muchos y habitado por muy pocos.
Una ciudad pensada para millones y habitada por pocos
Lo que muestra el recorrido de Yes Theory confirma lo que Forest City arrastra desde hace años: no es una ciudad abandonada, pero sí profundamente subocupada. Torres residenciales casi incompletas, pasillos en silencio, centros comerciales con locales cerrados y amenities pensados para una población que nunca llegó. Todo funciona, pero sin gente. El resultado es una atmósfera extraña, a medio camino entre un resort vacío y un experimento urbano inconcluso.
Son las cifras las que terminan de explicar la escena. Forest City fue concebida como un megaproyecto valuado en unos US$100.000 millones, pero hasta hoy solo se completó alrededor del 15% del plan original. De ese total construido, la ocupación es mínima: distintos relevamientos estiman que menos del 1% de las unidades están habitadas de forma permanente. No se trata de una ciudad en ruinas, sino de una ciudad demasiado grande para la cantidad de gente que la usa.
Ese vacío, sin embargo, empezó a leerse de otra manera. Con miles de departamentos disponibles y pocos residentes permanentes, Forest City encontró un nuevo rol inesperado. Piscinas, gimnasios, vistas al mar y departamentos amplios dejaron de ser un lujo inaccesible para convertirse en parte de una oferta cotidiana pensada, ahora, para viajeros atentos al presupuesto.
Ahí aparece el dato que cambia la ecuación. Dormir en Forest City cuesta menos de la mitad de lo que vale alojarse en Singapur. Mientras en la ciudad-Estado una noche rara vez baja de los 80 euros, del lado malasio se consiguen alojamientos desde US$30, una diferencia que impacta de lleno en el costo total del viaje y explica por qué este lugar volvió al radar turístico.
Dormir del otro lado para recorrer Singapur
La lógica es simple: Forest City no reemplaza a Singapur, la complementa. Funciona como base. Se duerme más barato y se cruza para recorrer la ciudad durante el día. Para estadías de varios días, el ahorro acumulado permite destinar presupuesto a lo que realmente encarece el viaje: atracciones, transporte interno y gastronomía.
Forest City ofrece playas, paseos costeros, áreas comunes de estilo resort y servicios básicos operativos. Todo sin multitudes. Esa tranquilidad extrema es parte de su atractivo y también de su límite. No hay vida nocturna intensa ni barrios vibrantes; el interés está en el contraste, en el silencio y en la comodidad a bajo costo.
No es una opción para cualquiera. Quienes buscan movimiento constante pueden sentirla demasiado quieta. Para quienes priorizan espacio, servicios y precio, esta ciudad semivacía funciona como una anomalía útil frente a uno de los destinos más caros del mundo. Forest City no es la ciudad del futuro que prometió ser, pero sí una alternativa inesperada para acercarse a Singapur gastando bastante menos.
Más noticias en Urgente24:
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina
Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing
Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River
Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta