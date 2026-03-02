Sorpresa total por lo dicen sobre Ángel Di María y la Selección Argentina

De todos modos, a 101 días del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, comienzan las especulaciones sobre una posible presencia de Di María en la gran cita internacional.

Diego Monroig dio detalles en ESPN

Siempre está latente el deseo de muchos hinchas de que Angel Di Maria regrese a la Seleccion Argentina para el Mundial de 2026, que comenzará en pocas semanas.

El ex Benfica atraviesa un gran presente en Rosario Central y eso alimenta la ilusión de quienes sueñan con verlo nuevamente en la Scaloneta.

Si bien Fideo dejó en claro que su intención es darles lugar a las nuevas generaciones, Diego Monroig se refirió al tema en ESPN y aportó detalles interesantes.

El periodista explicó: “Siempre en tono de broma los compañeros le piden que vuelva a la Selección. Formal no hay nada. Nadie de la Selección le dijo seriamente. Pero si esa broma e ida y vuelta en broma se concreta, ojo. Por ahora no hay nada formal ni serio en la estructura de la Selección. Que en las charlas lo pinchan es real, pero queda siempre en eso”.

Todo indica que el futbolista de 38 años no estará en el próximo Mundial, aunque da la sensación de que la decisión final pasa exclusivamente por él. Si en algún momento expresa una intención concreta de volver, aquel retiro anunciado en 2024 podría quedar en segundo plano.

