Sorpresa total por lo dicen sobre Ángel Di María y la Selección Argentina

Faltan 101 días para que comience el Mundial de Norteamérica 2026 y la Seleccion Argentina de Lionel Scaloni buscará repetir lo conseguido en Qatar 2022. En ese contexto, el periodista Diego Monroig dio detalles sobre la posibilidad de que Angel Di Maria regrese a la Scaloneta.
Actualmente futbolista de Rosario Central, Di María dejó el combinado nacional tras la obtención de la Copa América 2024. Sin embargo, en ESPN volvieron a instalar el debate sobre su situación de cara a la próxima cita mundialista, y el tema ya genera expectativa.
Angel Di Maria volvió a convertir en el clásico ante Newells Old Boys, en lo que fue victoria 2-0 de Rosario Central como visitante.
Su vigencia reaviva el debate sobre la posibilidad de que Fideo vuelva a vestir la camiseta de la Seleccion Argentina.
El atacante lo ganó todo con la Albiceleste y en 2024 tomó la decisión de retirarse del combinado nacional luego de conquistar la Copa América. En su momento, el ex Real Madrid había declarado: “Estoy feliz de estar, pero la Copa América es la última. Se terminará ahí. Son decisiones difíciles de tomar, pero hay una nueva generación que viene atrás. Voy a tener 36 años para esta Copa América y, aunque sé que podría seguir estando, siento que también estoy quitando la posibilidad a los chicos que vienen detrás”.
De todos modos, a 101 días del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, comienzan las especulaciones sobre una posible presencia de Di María en la gran cita internacional.
Diego Monroig dio detalles en ESPN
Siempre está latente el deseo de muchos hinchas de que Angel Di Maria regrese a la Seleccion Argentina para el Mundial de 2026, que comenzará en pocas semanas.
El ex Benfica atraviesa un gran presente en Rosario Central y eso alimenta la ilusión de quienes sueñan con verlo nuevamente en la Scaloneta.
Si bien Fideo dejó en claro que su intención es darles lugar a las nuevas generaciones, Diego Monroig se refirió al tema en ESPN y aportó detalles interesantes.
El periodista explicó: “Siempre en tono de broma los compañeros le piden que vuelva a la Selección. Formal no hay nada. Nadie de la Selección le dijo seriamente. Pero si esa broma e ida y vuelta en broma se concreta, ojo. Por ahora no hay nada formal ni serio en la estructura de la Selección. Que en las charlas lo pinchan es real, pero queda siempre en eso”.
Todo indica que el futbolista de 38 años no estará en el próximo Mundial, aunque da la sensación de que la decisión final pasa exclusivamente por él. Si en algún momento expresa una intención concreta de volver, aquel retiro anunciado en 2024 podría quedar en segundo plano.
