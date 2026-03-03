Los límites del Tren Bala y el caso de Perú con tecnología china

LOSLIMITESDELTRENBALAYELCASODEPERUCONTECNOLOGIACHINAFOTO2 Los límites del Tren Bala involucran a las leyes físicas y el caso de Perú lo dejó en evidencia con la tecnología china.

2- El contacto rueda-raíl

Los trenes convencionales circulan sobre ruedas de acero en raíles de acero. Este sistema es muy eficiente a velocidades medias y altas, pero tiene límites:

-Vibraciones crecientes.

-Inestabilidad dinámica.

LOSLIMITESDELTRENBALAYELCASODEPERUCONTECNOLOGIACHINAFOTO3 Los límites del Tren Bala involucran a las leyes físicas y el caso de Perú lo dejó en evidencia con la tecnología china.

-Riesgo de pérdida de contacto.

-Deformaciones en la vía.

El récord mundial sobre raíles convencionales lo ostenta el TGV, que alcanzó 574,8 km/h en 2007 en condiciones experimentales. Pero esa velocidad no es viable en operación diaria.

La solución: eliminar el contacto

Para superar los límites físicos del contacto rueda-raíl, algunos sistemas eliminan directamente el rozamiento mecánico.

LOSLIMITESDELTRENBALAYELCASODEPERUCONTECNOLOGIACHINAFOTO4 Los límites del Tren Bala involucran a las leyes físicas y el caso de Perú lo dejó en evidencia con la tecnología china.

3- La levitación magnética (maglev)

Los trenes de levitación magnética flotan sobre la vía gracias a campos magnéticos. Al eliminar el contacto físico, se reduce la fricción casi a cero.

El ejemplo más conocido es el Shanghai Maglev, que alcanza 431 km/h en servicio comercial. En pruebas, el sistema japonés SCMaglev ha superado los 600 km/h.

En servicio comercial, los trenes suelen operar entre 300 y 350 km/h.

A velocidades cercanas a los 600–700 km/h en superficie, la resistencia sería tan elevada que el consumo energético y el desgaste mecánico se dispararían.

Pero incluso aquí, el aire sigue siendo el gran obstáculo.

¿Y si se elimina también el aire?

Aquí entran en juego los proyectos de tubos de vacío o baja presión, popularizados por propuestas como Hyperloop.

En un entorno con presión reducida:

-Disminuye drásticamente la resistencia aerodinámica.

-Se podrían alcanzar velocidades de 1.000 km/h o más.

-El consumo energético sería mucho menor.

Sin embargo, mantener cientos de kilómetros de tubo a baja presión es extremadamente complejo y costoso. Además, surgen desafíos de seguridad, dilatación térmica, evacuación en emergencias y estabilidad estructural.

Por ahora, estos sistemas siguen en fase experimental.

Otros límites menos evidentes

Más allá de la física, existen otras barreras importantes:

Infraestructura

Las vías deben ser casi perfectamente rectas y con radios de curvatura enormes. A mayor velocidad, más suaves deben ser las curvas.

Ruido

A partir de 300 km/h, el ruido aerodinámico aumenta significativamente, generando problemas medioambientales.

Costo

Incrementar la velocidad de 300 a 350 km/h implica un gasto desproporcionado en comparación con el tiempo que se ahorra.

Seguridad y confort

Las aceleraciones laterales, vibraciones y presiones en túneles deben mantenerse dentro de límites seguros y cómodos para los pasajeros.

Entonces, ¿cuál es el límite real?

No existe un “límite absoluto” como ocurre con la velocidad de la luz. Pero en la práctica:

-Sobre raíles convencionales: el límite técnico ronda los 600 km/h (en pruebas).

-En servicio comercial sobre raíles: 320–350 km/h es el equilibrio óptimo.

-Maglev: podría estabilizarse en torno a 500–600 km/h.

-En tubos de baja presión: teóricamente más de 1.000 km/h, aunque aún no demostrado comercialmente.

En superficie y en aire atmosférico, el gran muro es la aerodinámica. Para romperlo, hay que cambiar radicalmente el entorno.

El reciente tren de alta velocidad en Sudamérica

El tren Lima - Ica se erigirá como la nueva obra de infraestructura ferroviaria, que transformará la conectividad y fomentará el desarrollo económico de Perú. Este proyecto abarcará aproximadamente 300 kilómetros a lo largo de la costa central peruana, conectando la capital con uno de los polos turísticos más importantes.

Con una inversión proyectada de 6.500 millones de dólares, se anticipa que el recorrido de 323 kilómetros se realice en un tiempo estimado de dos horas y media. Este proyecto, respaldado por capital chino, se constituirá como un eje fundamental para la conectividad entre ambas ciudades y sus alrededores.

Las inversiones de China

A pesar de que China se posiciona como uno de los principales inversores, se han recibido propuestas técnicas no vinculantes de Alemania, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, India, Japón y Reino Unido.

El director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Miranda, indicó que el proceso de ejecución requerirá entre seis y siete años. Se prevé que el expediente técnico esté finalizado en 2027 y la obra concluida en 2032.

El tren que reducirá el tiempo de viaje en la costa sur de Perú

El nuevo tren contará con 15 estaciones distribuidas que permitirán integrar las comunidades de la costa sur de Perú. Dentro de algunas estaciones se encontrarán las de Villa El Salvador, Lurín, Cañete, Pisco y Paracas.

La nueva obra de transporte reducirá el tiempo de viaje de cuatro horas y media en auto a dos horas y media.

Los desafíos geográficos en Perú

Para hacer frente a los desafíos geográficos, se incorporarán 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles para garantizar su operatividad. Se espera que el ferrocarril transporte cerca de 45.000 pasajeros por día, lo que descongestionará el tráfico de la Panamericana Sur.

Tren sostenible que beneficiará a 12 millones y conectará con el Aeropuerto de Pisco

La conexión también beneficiará la conexión directa con el Aeropuerto de Pisco. Una de las características principales del proyecto es su componente de sostenibilidad, ya que el tren estará impulsado al 100% con electricidad.

Desde el MTC informaron que el proyecto beneficiará a cerca de 12 millones de personas. Seis millones de forma directa por la proximidad de las estaciones y otras seis por el arrastre económico que generará.

En la misma línea, Ica es conocido como un polo turístico gracias a sus desiertos, las Islas Ballestas, el oasis de la Huacachina, la Reserva Nacional de Paracas y las bodegas vitivinícolas.

El tren también facilitará el acceso a nuevas rutas comerciales, impulsando el turismo y el comercio en la región. Se espera un aumento significativo en la inversión local y la creación de empleos. El proyecto incluye un sistema de seguridad avanzado y tecnología de monitoreo en tiempo real. Esto garantizará la seguridad de los pasajeros y la eficiencia operativa del servicio ferroviario.

El futuro: ¿Más rápido o más eficiente?

Paradójicamente, la tendencia actual no es aumentar mucho la velocidad máxima, sino:

-Mejorar eficiencia energética.

-Reducir emisiones.

-Optimizar tiempos puerta a puerta.

-Integrar mejor los sistemas ferroviarios.

En muchos corredores, aumentar de 300 a 350 km/h solo ahorra unos minutos, pero encarece enormemente el mantenimiento y la infraestructura.

El futuro del ferrocarril probablemente no esté en batir récords, sino en encontrar el punto óptimo entre velocidad, sostenibilidad y eficiencia. Porque, en transporte, a veces llegar un poco antes no compensa ir mucho más rápido.

Más notas de Urgente24

Subastaron el esqueleto de un dinosaurio por US$5 millones y la ciencia teme lo peor

La ciencia podría cambiar todo: Una vacuna contra el VIH y la gripe al mismo tiempo

La Luna se volverá asombrosamente roja: Cómo ver el eclipse lunar total de marzo 2026

Astronauta de la NASA rompe el silencio sobre evacuación médica: "Sufrí un problema..."

Ciencia: Las lunas de Júpiter tienen los ingredientes químicos para albergar vida

Ciencia: Hallazgo de fósil de dinosaurio diminuto en Argentina echa por tierra vieja teoría