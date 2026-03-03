Boca Juniors no atraviesa un buen momento de la mano de Claudio Ubeda y viene de empatar ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la Bombonera. En el programa Cuidemos el Futbol (CEF) revelaron cuál es la realidad sobre la supuesta intervención de Juan Roman Riquelme en el armado del equipo.
LA ETERNA POLÉMICA
Respuesta a la incógnita en Boca: ¿Juan Román Riquelme le arma el equipo a Úbeda?
Boca Juniors no atraviesa un buen momento y vuelve a surgir la polémica: ¿Juan Román Riquelme le arma los equipos a Claudio Úbeda?
El Xeneize afrontará un partido clave este 4 de marzo, cuando visite a Lanus en La Fortaleza. Si bien no hay información oficial que indique que el ciclo esté en riesgo, en el run run se habla de un encuentro bisagra para la continuidad de Úbeda.
Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda
En la previa del partido ante Racing Club por el Torneo Clausura 2025, Boca Juniors mostraba señales de mejoría en el juego.
Sin embargo, el encuentro ante la Academia puso en duda la credibilidad de Claudio Ubeda, especialmente tras la decisión de sustituir a Alan Velasco en lugar de Exequiel Zeballos.
En diciembre, la dirigencia encabezada por Juan Roman Riquelme optó por ratificar al entrenador hasta la finalización de su contrato, en junio de 2026. No obstante, hasta el momento, en lo que va del año el equipo estuvo lejos de consolidar un buen rendimiento y los resultados tampoco acompañaron.
En la opinión pública persiste una versión instalada: que Román interviene en la formación titular, algo que también se mencionó con otros entrenadores durante su gestión.
En Cuidemos el Futbol (CEF), programa del canal AZZ, el conductor Jerónimo Torres Santoro aseguró: “Riquelme no le arma los equipos a los entrenadores y lo sabemos porque conocemos lo que realmente opina de algunos jugadores... Hay muchos que juegan que no son los preferidos del presidente”.
Cabe destacar que Juan Roman Riquelme mantiene una relación cercana con Flavio Azzaro, propietario del canal, por lo que esto se podría tratar de una versión con llegada directa al entorno del presidente.
Boca y un partido clave para el DT
Boca Juniors desaprovechó una oportunidad que, a priori, parecía inmejorable: disputar tres encuentros consecutivos en la Bombonera.
Lejos de fortalecerse, la situación terminó profundizando las dudas sobre la continuidad de Claudio Ubeda, ya que el Xeneize empató frente a Platense, Racing Club y Gimnasia y Esgrima de Mendoza en su estadio, sumando apenas tres de los nueve puntos posibles.
El próximo compromiso será el miércoles 4 de marzo desde las 21 horas, cuando visite a Lanus en La Fortaleza. Se tratará de un duelo determinante para el futuro del entrenador. Si bien no hay confirmaciones de que una derrota marque el final de su ciclo, llegar a la mitad del campeonato fuera de la zona de playoffs sería un escenario delicado.
La posible formación que analiza el DT sería:
Agustin Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomas Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
+ EN GOLAZO24
Impacto en Racing por la última decisión que tomaron Diego Milito y Sebastián Saja
Chacho Coudet revoluciona River y ya pidió refuerzos: "Usar los dos cupos"
Tato Aguilera dio la información que todo Boca estaba esperando: "Cuarto refuerzo"