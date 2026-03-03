Respuesta a la incógnita en Boca: ¿Juan Román Riquelme le arma el equipo a Úbeda?

En la opinión pública persiste una versión instalada: que Román interviene en la formación titular, algo que también se mencionó con otros entrenadores durante su gestión.

En Cuidemos el Futbol (CEF), programa del canal AZZ, el conductor Jerónimo Torres Santoro aseguró: “Riquelme no le arma los equipos a los entrenadores y lo sabemos porque conocemos lo que realmente opina de algunos jugadores... Hay muchos que juegan que no son los preferidos del presidente”.

Cabe destacar que Juan Roman Riquelme mantiene una relación cercana con Flavio Azzaro, propietario del canal, por lo que esto se podría tratar de una versión con llegada directa al entorno del presidente.

Embed - CEF EN VIVO BOCA SE FUE SILBADO OTRA VEZ - CENTRAL ES EL DUEÑO DEL CLÁSICO DE ROSARIO

Boca y un partido clave para el DT

Boca Juniors desaprovechó una oportunidad que, a priori, parecía inmejorable: disputar tres encuentros consecutivos en la Bombonera.

Lejos de fortalecerse, la situación terminó profundizando las dudas sobre la continuidad de Claudio Ubeda, ya que el Xeneize empató frente a Platense, Racing Club y Gimnasia y Esgrima de Mendoza en su estadio, sumando apenas tres de los nueve puntos posibles.

El próximo compromiso será el miércoles 4 de marzo desde las 21 horas, cuando visite a Lanus en La Fortaleza. Se tratará de un duelo determinante para el futuro del entrenador. Si bien no hay confirmaciones de que una derrota marque el final de su ciclo, llegar a la mitad del campeonato fuera de la zona de playoffs sería un escenario delicado.

Embed

La posible formación que analiza el DT sería:

Agustin Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomas Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

+ EN GOLAZO24

Impacto en Racing por la última decisión que tomaron Diego Milito y Sebastián Saja

Chacho Coudet revoluciona River y ya pidió refuerzos: "Usar los dos cupos"

Tato Aguilera dio la información que todo Boca estaba esperando: "Cuarto refuerzo"