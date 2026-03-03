Tato Aguilera dio la información que sacude Boca Juniors "Cuarto refuerzo"

A partir de esa información, Leandro Aguilera señaló que Boca libera un cupo y va en busca del cuarto refuerzo.

Minutos después, el propio periodista de TyC Sports aseguró: “Sebastian Villa tiene chances de volver a Boca Juniors”.

La semana pasada, el medio Golazo24 ya había anticipado que Luciano Cofano manejaba esa información. Ahora, con el cupo liberado, la posibilidad comenzó a tomar mayor fuerza.

Quien fue todavía más contundente fue Pablo Ladaga, al afirmar: “Si Blondel va a Huracán, Boca tiene abrochado a Villa en un 90%”.

Sin embargo, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, declaró en la previa del partido ante River: “No es nada más que un rumor, lo desmiento categóricamente”.

Habrá que seguir de cerca cómo evoluciona la situación en las próximas horas y si el club de la Ribera acelera por un refuerzo. Tiene tiempo hasta el 10 de marzo para sumar un nuevo futbolista.

Boca de Claudio Úbeda

Más allá de la victoria por la Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Boca Juniors, dirigido por Claudio Ubeda, acumula cuatro partidos sin triunfos en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Lo que en un principio parecía una oportunidad ideal —disputar tres encuentros consecutivos en la Bombonera— terminó profundizando las dudas sobre la continuidad del entrenador.

El Xeneize empató frente a Platense, Racing Club y Gimnasia y Esgrima de Mendoza en su estadio, sumando apenas tres de los nueve puntos posibles.

El próximo compromiso será el miércoles 4 de marzo desde las 21 horas, cuando visite a Lanus en La Fortaleza.

Se tratará de un duelo determinante para el futuro de Úbeda. Si bien no hay confirmaciones de que una derrota marque el final de su ciclo, alcanzar la mitad del campeonato fuera de la zona de playoffs sería un escenario delicado.

Por lo pronto, el DT evalúa el regreso de Ander Herrera y la inclusión de Tomas Aranda como posibles titulares para enfrentar al reciente campeón de la Recopa Sudamericana.

