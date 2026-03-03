La recesión no da respiro: Sin "señales de cambio", industriales y comerciantes en alerta

image Las dos principales entidades empresarias que representan a la industria y al comercio santafesino cuestionaron el modelo de Javier Milei.

Menos empresas, menos empleo

La crisis económica sigue mostrando señales de deterioro en el entramado productivo santafesino. Los datos relevados por ambas entidades al cierre del año pasado y principios de este exponen la profundidad de la contracción:

* Pérdida de empresas: Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, desaparecieron 300 industrias y 8.000 empleos registrados en la provincia de Santa Fe.

* Producción en descenso: La actividad manufacturera provincial retrocedió un 9,8% interanual en diciembre pasado.

* Capacidad ociosa: A nivel nacional, la industria pyme utilizó apenas el 61% de su capacidad instalada en enero.

* Ventas minoristas: En el último semestre de 2025, el comercio mostró caídas interanuales consecutivas en casi todos los rubros.

En Santa Fe, el último informe de Fisfe correspondiente a diciembre de 2025 mostró un retroceso interanual del 9,8% en la producción manufacturera provincial, con el 68% de las ramas industriales registrando caídas en su nivel de actividad.

Recesión al rojo vivo

Ante este escenario, las entidades empresarios presentaron una agenda de tres puntos críticos para evitar un mayor deterioro del tejido social y productivo. Veamos:

* Revisión impositiva: Reducir la carga tributaria para aliviar los costos fijos.

* Infraestructura y Logística: Inversión en rutas, conectividad ferroviaria y fluvial para bajar costos de transporte.

* Financiamiento: Acceso a tasas de interés que permitan el sostenimiento de las estructuras actuales.

Como cierre, el relevamiento alerta sobre un aumento en los procedimientos de crisis y concursos preventivos, reflejo de compañías que ya no pueden sostener sus costos financieros ante un mercado interno debilitado.

image Luces rojas.

Más contenidos en Urgente24

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor

Inflación: Estas son las estimaciones del IPC de febrero

Yanina Latorre quiso hacerse la diva y terminó humillada: "Quién le va a decir que está..."