Beto Casella se enteró de la noticia que lo hundió en América TV: “Flojo”

Beto Casella dejó atrás Bendita TV para enfocarse en su nuevo programa en América TV. El conductor, que estuvo frente a ese ciclo por años, cambió de aire pero con un formato prácticamente igual y con compañeros que ya conoce muy bien. Sin embargo, parece que no fue suficiente.
Hoy en día la televisión no es lo mismo de antes y cosechar un buen rating lleva tiempo. El público es fiel y siempre acompaña el programa que le gusta, pero Beto Casella todavía no encontró a quienes lo sigan de forma ciega. Muchos de ellos se quedaron con Bendita TV.
El mal momento de Beto Casella en América TV
Los números no acompañaron a Casella en su primer mes al aire en América. Si bien él fue la cara de Bendita durante años y prácticamente llevó el mismo formato y equipo a esta señal, mucha gente sigue viendo el anterior programa por costumbre y tradición.
BTV, el programa de Beto Casella, cosechó 2,2 puntos de rating quedando fuera del top 3 de América. LAM con 2,9, Intrusos 2,6 y SQP 2,5 fueron los que encabezaron la lista. Otro dato arrollador para Casella es que también perdió contra Bendita.
El programa que ahora conduce Edith Hermida se llevó un 2,4 de rating, con lo cual dejó al programa de Beto más abajo. Si bien la diferencia no es tan grande, marca la cancha de quiénes siguen liderando y teniendo la fidelidad del público. Ahora desde América TV van a intentar hacer cambios para que el nuevo programa siga a flote.
